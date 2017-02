Argentinas convocan a un “tetazo” tras el desmedido operativo anti topless

Luego del escándalo que se vivió en una playa de Necochea, Argentina, cuando casi 20 policías y seis patrulleros llegaron a detener a 3 mujeres porque estaban haciendo topless, un grupo de mujeres está convocando a un “tetazo” masivo en el Obelisco de Buenos Aires.

“¡Nuestros senos no deben ser censurados! ¡Igualdad! ¡La única teta que molesta es la que no se puede comprar!”, expresa la consigna del evento, en alusión a la moral de doble estándar que impera en el tratamiento del cuerpo femenino, que permite su uso con fines publicitarios, pero censura la libertad de las propias mujeres cuando no quieren usar un sostén en la playa.

La protesta está organizada por la agrupación Agitaciones contra el Acoso Callejero y será el el martes 7 de febrero a las 5 de la tarde.