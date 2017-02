Le pidió a un diseñador que la haga más gorda. Él tuvo una genial respuesta a su petición

La moda del Photoshop es algo muy común, tanto en celebridades como en personas comunes y corrientes. Los estereotipos son algo que ha consumido a muchos y por lo mismo es que “necesitan” verse “bien” basados en imágenes distorsionadas de la realidad.

James Fridman es un diseñador que se ha hecho muy conocido en Twitter por la forma en que hace su trabajo. Tiene una forma muy creativa de ‘zafarse’ de quienes le piden alguna ayuda con Photoshop.

Es así como ha hecho trabajos como estos:

–Hey Jamie ¿por favor, puedes hacer más largas mis piernas? ¡se ven más cortas de lo que son en realidad! ¡Gracias! XXX

–No hay problema.

-Hola James, ¿por favor, podrías hacer que mi padre mire a otra parte?¡porque es un poco raro! jajajajaja Gracias XXX

–Seguro.

Pero el mensaje de una chica que era muy flaca lo conmovió, por lo que quiso entregarle un importante mensaje. La joven se sentía muy mal consigo misma debido a que la trataban de anoréxica a pesar de no serlo. Es por ello que le pidió a Fridman que la haga más gorda.

“¡Hola Jamie! Amo tu trabajo. Soy muy delgada. A menudo se burlan y me preguntan si soy anoréxica, que no soy, pero es increíblemente hiriente. La sociedad piensa que soy demasiado flaca y se me hace muy difícil ganar peso. ¿Hay alguna posibilidad de que pudieras trabajar tu magia y ayudarme a ver qué aspecto tendría si ganara algo de peso? ¡Gracias! Tu amiga, Diane”.

Ante esto, Fridman le respondió lo siguiente:

“La sociedad y los medios de comunicación no tienen ningún interés en ti y tu bienestar. A veces, incluso tus más cercanos no saben lo que es mejor para ti. Sé saludable y sé tú misma”.

¿Qué te parece?