El motivo por el que Starbucks está siendo boicoteado por algunos clientes. Te pondrás de parte de la empresa

A raíz de la medida impuesta por Donald Trump, la cual impide el ingreso y egreso de los refugiados a los Estados Unidos, el CEO de Starbucks, Howard Schultz, se manifestó al respecto mediante una carta en la web de la compañía.

Y luego, agregó:

Su pensamiento fue avalado y compartido por otras empresas estadounidenses de gran envergadura como Alphabet, Amazon, Ford, Goldman Sachs, Facebook, Google y Microsoft.

En consecuencia, la máxima autoridad de Starbucks enumeró las cuatro acciones que tomará en respuesta a Trump: apoyar a los refugiados menores de edad, contratación de refugiados en el personal, construir puentes con México y no muros y establecer un compromiso con la salud.

Bajo este panorama, hubo muchos que se mostraron a favor pero otros tantos que se manifestaron en contra. Éstos últimos utilizaron las redes sociales para dar a conocer su descontento. “#BoycottStarbucks Pusimos a Trump en la Casa Blanca, Pondremos fuera del negocio a Starbucks ¡Quieren contratar a refugiados por encima de los estadounidenses!”, escribió una ciudadana.

#BoycottStarbucks

We put Trump in the White House

We can Put Starbucks out of business

They want to hire refugees over Americans go 4 it!

— Sandy (@sandra8301) 30 de enero de 2017