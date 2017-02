Vinculan a Girardi, Rossi y Larraín con aportes de SQM

El abogado de SQM, Enrique Olivares, declaró en noviembre del año pasado ante la fiscal Carmen Gloria Segura y un funcionario de la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef) de la PDI, como imputado en la investigación de los aportes de la minera no metálica a campañas políticas.

Según publica La Tercera, OLivares habría declarado que “Hubo problemas con los listados que me entregó Patricio Contesse y que él recibió de Guido Girardi, Hernán Larraín y Fulvio Rossi, y que Contesse me ordena hacer los aportes. Revisé estos listados e hice los cálculos para evitar tener problemas con los límites legales para aportes reservados, y con el límite de los autorizados por el directorio de SQM y Contesse”.

Junto con eso agregó que “le pregunté (a Contesse) si quería que yo conversara con los promotores de los listados”.

Al mismo tiempo, el abogado Olivares recalcó que “yo me comuniqué con Guido Girardi y con Fulvio Rossi, no recuerdo haber hablado con Hernán Larraín”. “Recuerdo que hablé con Guido Girardi acerca del listado que él envío a Patricio Contesse, diciéndole que su listado tenía problemas. Luego, Girardi no me envío a mi el listado corregido, lo vio directamente con Contesse y fue este último quien me hizo llegar los listados corregidos de Larraín y Girardi”. añadió en la declaración dada a conocer.

Cabe señalar que no es la primera vez que este trío parlamentario es vinculado con la empresa, ya que en enero del año pasado el estudio de abogados estadounidenses Shearman & Sterling ya dio luces de la relación con SQM.