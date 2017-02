Esta es la íntima confesión de Claudia Schmitd que causó impacto

Claudia Schmitd, hace unas semanas se integró al panel del programa de La Red, Intrusos, ahí la modelo opina y da información sobre temas relacionados con el espectáculo nacional.

En el programa estaban hablando de cómo los padres se las ingenian para entretener a sus hijos durante las vacaciones.

Sin embargo la uruguaya confesó al panel que a ella le hubiese gustado tener en su vida la imagen de un papá presente, pues su realidad es muy distinta: no lo ve hace 30 años.

“Yo dejé de ver a mi papá a los 12 años por una decisión personal que se la comenté a mi mamá y ella la tuvo que aceptar. Y ella la aceptó, y siempre me decía, incluso desde muy chica, ‘por más que nosotros estemos separados, tu papá es tu papá. Te quiere. Los problemas de adultos son de adultos, no tienen nada que ver con el amor”, confesó la modelo.

Además agregó, “Pero claramente uno empieza a darse cuenta de cosas que no son normales quizás, que en el fondo uno dice ‘¿sabes qué?, ¿pero cómo? Si es mi papá. Yo lo quiero, yo lo voy a ver siempre porque el motor viene siempre de este lado y no nace del otro’. Y empecé a entender y a tomar decisiones que hicieron que se generara distanciamiento… Distanciamiento que parte básicamente de su ausencia como padre, de el no llamado, de no estar presente a diario, que a mí me hacían ver a una persona que era, que yo entendía que era la persona que me dio la vida junto a mi madre. Pero claramente el rol de padre que le correspondía no lo hacía”.

Para luego detallar que son exactamente 30 años desde no ve a su padre. Para luego finalizar, que no sabe nada de su padre. “A mí no me interesa, porque yo en la vida tomé la decisión de elegir a la gente que está al lado mío, con la preocupación, el cariño, y no por los lazos de relación de familia que uno trae, que uno no elige”, finalizó.

tkm