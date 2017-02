La sombra de los veranos bacheletistas

Vacaciones, descanso, relajo y diversión son algunos de los conceptos que más rápido se nos pueden venir a la cabeza a la hora de pensar en el verano, época del año tan esperada por todos y añorada en el transcurso de los doce meses dedicados al trabajo y a los estudios.

En clave política el verano también se relaciona con los conceptos que antes se presentaron, incluso según el período -si no hay elecciones de por medio- se le puede calificar de fome. La cosa cambió un poco en este segundo período de Michelle Bachelet, cuando impuso el llamado “frenesí legislativo”, es decir, ingresar proyectos o darles urgencia a iniciativas legislativas para que fueran aprobadas en el mes de enero. Se esperaba que la presión del Ejecutivo permitiera sacar adelante proyectos como Aborto en tres Causales o los relacionados con la reforma educacional, pero a La Moneda no le fue bien con esta estrategia.

Pero ha sido la propia presidenta quién se ha convertido en protagonista de los últimos períodos estivales y a su pesar se han convertido en el eje de la agenda del año. Hechos que han repercutido en la evaluación ciudadana de su gestión y que hoy la tiene con un 18% de evaluación, quizás la más baja de un gobernante en democracia.

Quizás esté predeterminado que para su gestión el verano sea un momento de relajo, sino que todo lo contrario. De hecho su primer gobierno se cierra con el terremoto del 27F, uno de los más brutales registrados en la historia y que dejo al desnudo todas las falencias del Estado en materia de preparación para emergencias de este tipo y, para Bachelet, significó quedar marcada con los calificativos de falta de liderazgo o incapacidad de gestión.

Finalizado su primer mandato, Bachelet logra refugiarse en sus labores como directora de ONU Mujeres, donde robusteció su carisma que la convirtió en candidata presidencial a meses de haber salido de La Moneda. El transcurso de los hechos los conocemos todos: vuelve a Chile, propone un extenso programa de reformas y arrasa en las elecciones de 2013. Pero los primeros atisbos de la maldición veraniega se dieron ya en 2014, a semanas de asumir el gobierno.

En enero de 2014, tras las polémicas designaciones ministeriales (donde estacaban las críticas a Nicolás Eyzaguirre en Educación y Máximo Pacheco en Energía) la entonces presidenta electa dio a conocer el equipo de subsecretarios. Y se dio el primer traspié de su administración al nominar en Educación a la economista DC Claudia Peirano, quién había levantado críticas a la gratuidad total en Educación Superior, quién prestó asesorías a colegios a través de las cuestionadas ATE (Asistencia Técnica Educativa) y estar casada con su correligionario Walter Oliva, quién era sostenedor del colegios subvencionados.

Desde el movimiento estudiantil el rechazo fue rotundo. Acusaron a Bachelet de no respetar su propia agenda en Educación con el nombramiento de una autoridad comprometida con el modelo de Educación vigente. “Es cuestionable que una persona que tiene conflictos de interés asuma una de las carteras más conflictivas y donde se va a requerir señales de avances”, señala la presidenta de la FECH de la época, Melissa Sepúlveda; mientras que la electa diputada Camila Vallejo sostenía que “va en una dirección contraria al mandato que el pueblo le dio al Gobierno de la Nueva Mayoría”. El gobierno electo asumía el golpe y daba pie atrás con el nombramiento de Peirano.

“He tomado esta decisión porque entiendo la importancia de esta reforma para el futuro del país. Ya que sería muy difícil poder trabajar con el sentido de urgencia y profundidad que se requiere con las críticas que se centre en mi persona y no en los contenidos de la reforma” señaló Peirano al momento ratificar su renuncia y salvar rápido la primera derrota del gobierno, que en ese entonces aun no asumía.

2015: Caval y el principio del fin

El viernes 4 de febrero de 2015 se dejó caer una bomba en La Moneda, mientras la presidenta Bachelet se tomaba sus vacaciones en las orillas del Lago Caburgua. Esa jornada la revista Qué Pasa publicaba un reportaje que ponía al hijo de la mandataria, Sebastián Dávalos, (quién era además jefe de la Dirección Sociocultiral de la Presidencia) y a su nuera, Natalia Compagnon, en el ojo del huracán por la oscura trama de su empresa de inversiones especulativas inmobiliarias.

La historia es conocida pero vale la pena recordarla. Caval, empresa de los Dávalos Compagnon, gestionó la compra de tres terrenos en Machalí que se revalorizaron luego de un cambio del plano regulador de la comuna donde el lobby se hizo presente en su máxima expresión. La compra de los terrenos se concretó gracias a un préstamo de $6.500 millones que Andrónico Luksic, dueño del banco de Chile, autorizara tras las gestiones del hijo de la actual presidenta en diciembre de 2013, a días de haber sido electa.

El golpe directo al seno de Palacio y el gobierno mostró toda su debilidad a la hora de dar una respuesta siquiera coherente respecto del caso. Peor aun, la presidenta Bachelet se mantuvo en Caburgua en silencio, Dávalos no aparecía. La pradera se quemaba y no había quien pudiera detener las llamas.

Junto con eso el denominado caso Penta se encontraba en fase de formalizaciones por los aportes del Holding a las campañas electorales de la UDI y la derecha quería recuperar el aliento, por lo que Caval era visto como un verdadero tanque de oxígeno. Además comenzaban a salir a la luz los primeros antecedentes entrega de boletas ideológicamente falsas, aportes ilegales de campañas a las arcas del comando de Michelle Bachelet y todos los dardos apuntaban al protegido de Bachelet, el exministro del Interior Rodrigo Peñailillo.

Nueve días después, Dávalos renunciaba a su cargo con un sentido discurso en el que señalaba“La posición en la que me encuentro es a lo menos incómoda pues se me ha criticado abiertamente por trabajar en el Estado y se me ha criticado por trabajar en el sector privado. Entiendo el malestar que ha generado esta situación y asumo que el perjuicio provocado ha dañado a la Presidenta de la República y al gobierno de Chile, quienes cuentan con mi total y absoluta lealtad”.

Bachelet volvió a sus labores 19 días después de conocida la publicación y en rueda de prensa transmitida en directo por los medios de comunicación expresó, con voz quebrada y apelando al corazón de los adherentes, “para mí como madre y Presidenta han sido momentos difíciles y dolorosos (…) Mi compromiso con ustedes y con ese Chile más justo, ha sido mi vocación y es lo que me hizo volver como candidata a la presidencia y hoy como Presidenta de la República”.

El golpe fue demasiado duro, lo que queda reflejado en una evaluación presidencial que nunca pudo repuntar.

2016: Burgos y el administrador de La Moneda

Las cosas en el 2015 no vinieron bien para Bachelet. A su caída en picada por el caso Caval se suma el que se dieron a conocer la serie de aportes irregulares a su campaña presidencial se suma la caída de sus ministros del Interior (Peñailillo), Hacienda (Arenas) y Vocero (Elizalde) -los que quizás eran los personajes más cercanos a la Presidenta junto a Javiera Blanco- y una coalición con la que cada día habían menos puntos en común.

En consecuencia, el verano 2016 pasado tampoco fue tranquilo para la presidenta Bachelet. Fuera de la permanente tensión con el ministro del Interior Jorge Burgos, que se acrecentó tras el viaje relámpago, y porque no decir maquinero de la mandataria a la Araucanía, la investigación sobre el administrador del palacio de La Moneda, Cristián Riquelme, por su participación en el Caso Caval golpeó a la figura presidencial.

¿Que tuvo que ver Riquelme con Caval? Estaba a cargo de la unidad de informática de La Moneda, que formateó el computador de Sebastián Dávalos antes de que fuera periciado por la justicia, se reunión con los lobbistas de Caval en su oficina palaciega con el fin de monitorear la crisis. Pero quizás lo más importante, era gerente de Somae, empresa creada en 2013 con el fin de administrar los fondos de la campaña presidencial de Bachelet.

La presión sobre la presidenta, que se fue de vacaciones sin dejar resuelta la salida evidente de Riquelme, aumentó más los roces. Esto porque en todos los tonos Burgos señalaba a los medios de comunicación que el Administrador debía dejar el cargo, mientras que éste y Bachelet mantenían un riguroso silencio.

El tema era complejo para la mandataria pues Riquelme era la mano derecha Rodrigo Peñailillo y contaba con la total confianza presidencial. El tira y afloja de su salida se mantuvo hasta una semana antes de que ella volviese de vacaciones.

Burgos se anotaba una victoria, quizás la única durante su estancia en el ministerio del Interior, y lo hacia sentir en ante los medios que se encontraban apostados en Palacio: “Él tomó una decisión y la formalizará el lunes cuando vuelva de su feriado (…). Es bueno que haya renunciado, es positivo”. Junto con eso se dio el lujo de lanzar una frase para el bronce cuando señaló que “hay partos naturales y partos inducidos”.

Bachelet, ya entrado marzo, defendió a Riquelme y señaló que “Él no sólo es una persona de mi confianza, cuenta con toda mi confianza, es una gran persona, honesta, trabajadora, un gran jefe. Él tomó la decisión (de renunciar), porque no quiso perjudicar la posición de La Moneda (…) “no hizo nada ilegal, pudo haber cometido errores”.

2017: Fuego Forestal y OAS

Con las encuestas en contra, con un resultado electoral en las municipales muy adverso y a un año de finalizar su gestión, en La Moneda esperaban que este verano sí fuese tranquilo. Pero el karma se mantiene firme y sin posibilidad alguna de modificarse.

Valparaíso primero, cuando en el amanecer del año nuevamente sus cerros vieron recorrer las llamas y arrasar con precarias construcciones que dejaron varios centeneres de damnificados. Luego el centro sur, que en principio no era más que otro incendio en los bosques de pinos y eucaliptos que no fueron evaluados de manera correcta por las autoridades.

Así las cosas a la fecha ya son poco más de 400 mil las hectáreas que han sido consumidas por el fuego, 1.500 viviendas destruidas y unos 6.100 damnificados son las consecuencias de los incendios forestales que se mantienen activos y que a partir de la tardía reacción tuvo el tiempo para hacerse fuerte. Así la tarea del Supertanker y de “Luchín”, junto a la de los cientos de brigadistas y voluntarios que se encuentran distribuidos por todos los focos de incendios ha sido hasta ahora insuficientes.

Con esto la valoración presidencial sigue a la baja llegando al 18% en la encuesta CADEM y a un 27% en Adimark. El por qué de tamaña diferencia tiene que ver con que una es semanal y la otra es mensual. Probablemente en marzo los números estén más equilibrados.

Pero a falta de incendios buenos son la sombra de aportes irregulares a su campaña presidencial para hacer del verano un período para el olvido. Esta semana la revista Veja de Brasil dio cuenta de las declaraciones de los ejecutivos de la empresa constructora OAS, investigada por corrupción y aportes a campañas políticas en Brasil, que vinculan a la cuestionada organización.

Mientras desde el gobierno señalan, en palabras de la vocera de gobierno Paula Narvaez que “ya había habido un intento en el pasado por vincular la campaña de la Presidenta Bachelet con esta empresa. Tal como en esa oportunidad descartamos decididamente cualquier vinculación entre la campaña y la empresa, y rechazamos de manera abierta y directa cualquier intento de enlodar la campaña de la Presidenta Bachelet con hechos que no tienen asidero con la realidad”.

A su turno Bachelet señaló a los medios que “Yo lo dije en marzo del año pasado que toda fuente de financiamiento de la campaña fue informada al Servel, fue aprobada por Servel y es la fuente de financiamiento que hubo en la campaña”.

A pesar de esto la fiscal que investiga la arista de aportes a la campaña de Bachelet, Ximena Chong, solicitó estar presente en los próximos interrogatorios de los ejecutivos brasileros involucrados, para lograr recavar mayores antecedentes.

Estamos en los albores de febrero y aun queda mucho verano por delante. Vaya a saber uno con que sorpresas nos podemos encontrar.

Jose Robredo H.