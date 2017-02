Fan obsesionado con Britney Spears decidió gastar más de 60 mil euros para parecerse a ella

Su obsesión ha llegado a unos extremos un poco extraños y se ha operado la nariz, los pómulos, botox en la cara y hasta tratamiento láser para el cabello. Y se ha gastado en todo eso más de 60 mil euros… ¡LITERALMENTE!

Sus amigos lo llaman “Britney”. Y él se siente muy orgulloso de alabar tanto a la princesa del pop porque dice que ella le ha ayudado a entenderse más a él mismo y, a madurar sobre todo.

“Desde que fui joven siempre hubo algo de Britney Spears que me cautivó. Sus cualidades como persona y todo… es como un paquete perfecto. Yo vivo obsesionado, he visto todas sus entrevistas, me he aprendido todas sus coreografías y he pagado para parecerme a ella. Siento que ahora somos muy parecidos”.