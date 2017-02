FOTOS: El costoso descanso de los Obama después de irse de la Casa Blanca

Sonriente y con desparpajo fue visto el ex presidente de EE.UU., Barack Obama, junto a su esposa Michelle, en las Islas Vírgenes Británicas.

Las fotografías muestran a la pareja en atuendo playero mientras pasean por la isla Mosquito, donde se relajan en un lujoso hotel en compañía del empresario Richard Branson, dueño de la estancia.

Obama’s on vacation with the hat backwards. He’s never coming back. pic.twitter.com/RUakcwwgtT

— Philip Lewis (@Phil_Lewis_) 1 de febrero de 2017