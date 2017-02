América para los americanos/yanquis: Solidaridad con el Pueblo Mexicano

Para algunos mercanchifles capitalistas salvajes globalizados, la Humanidad es un mall, un mito homogéneo, y no una realidad heterogenea. Ninguna convergencia histórica parece más natural que La Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, legada del General Libertador Simón Bolívar Palacios y Blanco, y asumida por el Comandante Hugo Chávez Frías, el Comandante Fidel Castro Ruz, el Comandante Ernesto Guevara de la Serna, etc. Disgregados hace siglos por la incomunicación, el capital buitre foráneo y sus testaferros, la oligarquía empresarial farisea agrícola/citadina y la burguesía rastrera compuesta por la democracia cristiana y la social democracia, comparsas pragmáticas contemporizadoras, oportunistas, especialistas en toda clase de argucia, con una doble moral enajenante que los miserables esgrimen y los cobardes temen. Siempre dispuestas a boicotear, planteando nuevos problemas a la unidad nacional y continental de la Patria Continente América Latina y El Caribe, extendida desde Río Bravo hasta Tierra del Fuego. Para todos los Pueblos Latinoamericanos, esta posibilidad histórica merece convertirse en ideal común, pues, son comunes a todos los Pueblos las esperanzas de desarrollo social y los peligros de vasallaje.

Acentúo, una vez más, que si no se llegara a cumplir tal destino, sería inevitable la colonización –tipo factoría de Puerto Rico- por el odioso imperialismo yanqui globalizado que desde décadas los acecha. Hoy, más que nunca expresa, su decisión de tutelar, explotar y enajenar a nuestra América Latina, cautivándola con y sin violencia, con la diplomacia del dólar a oligarcas y burgueses politicastros incondicionales, cuyo principal afán es mantener dividido a nuestros Pueblos en favor de los intereses mezquinos de la hegemonía capitalista salvaje, “América” –estados Unidos-, el 1% de los dueños de este país se han apropiado del nombre del Continente Americano. “El cartógrafo alemán Wanlseemüller, al publicar su mapa del Continente Americano en 1507, en homenaje a su maestro Américo Vespucio, le dio el nombre de América. La odiosa oligarquía empresarial estadounidense, el 1%, en forma irreflexiva y reiterativa se lo apropió. Este plagio es una distorsión geográfica, histórica, política y social.” Prof. Moreno Peralta, Fundación Cesal e.V. Berlín/DDR/ Universidad Alexander Von Humboldt/ 30/09/1977.

También es falso, de falsedad absoluta, llamarles “americanos” a los habitantes de los Estados Unidos. Americanos son todos los habitantes nacidos en el Continente Americano. Los habitantes nacidos en los Estados Unidos se llaman estadounidenses. Pero ya lo afirmó el maestro libertador José Martí Pérez: “El aldeano ignorante, safio y fatuo, cree que el mundo entero es su aldea”…

Como colofón afirmo que frente a las fuerzas inmorales del pasado y del presente, los dueños de la celestina universal y sus testaferros oligarcas y burgueses, dispuestos a vender el país por unos dólares, hay que reivindicar la esperanzada unidad continental americana y resistir las tentaciones del presente, mientras adquiramos las fuerzas morales que nos capaciten para emprender la gran obra del porvenir legada del General Libertador Simón Bolívar Palacios y Blanco: La Patria continente América Latina y El Caribe…

Al querido Pueblo Mexicano –“tan lejos de dios y tan cerca de la Hegemonía yanqui globalizada”- , del maestro Benito Juárez García, y de los generales Francisco Villa y Emilia Zapata, etc., en los horribles y espantosos momentos que sobrevive, causado por su vecino del norte- narcotráfico, tráfico de armas, construcción del muro, etc.-, les recordamos que debe asumir los consejos del maestro libertador José Martí Pérez frente a la agresión yanqui, “¡Oh México querido! ¡Oh México adorado!, ve los peligros que te cercan, oye el clamor de un hijo tuyo que no nació de ti, por el norte, un vecino avieso se cuaja.”

Evidentemente, frente a la agresión imperialista yanqui, el querido Pueblo Mexicano, cuenta con la solidaridad de todos los Pueblos de América Latina y El Caribe.

Nosotros somos conscientes que mientras se extienda la solidaridad con el querido Pueblo Mexicano, hay fuerzas inmorales, apátridas que siguen apoyando la “American way of life”, fundada en el privilegio del despilfarro, del consumo, las drogas, las malditas guerras y las injusticias con las cuales la odiosa hegemonía yanqui lucra. Toda infame y ruin acción que hiere los sentimiento de un Pueblo no es algo para pavonearse/jactarse, sino una empresa malsana eternamente fomentada por los mercachifles y politicastros al servicio de la globalización del capital. Posan de patriotas, mientras mienten y engañan. Pretenden que su nación es la mejor del mundo, engañando a los ingenuos con sofismas de los cuales ellos e burlan. Corrompen la opinión pública y la justicia, amparándose luego en ellas para encubrir sus venales conveniencias, negociados. La política es el arte de conservar la grandeza de la Patria, mas no la vil manera de elaborar fortunas a sus expensas.

En la Patria Continente América Latina y El Caribe, TODOS SOMOS MÉXICO. ¡Aquí no se raja nadie!

Asociación por la Dignidad, los Derechos del Ser Humano y su Entorno Ecológico

Jorge Bustos B.

Presidente ADDHEE.ONG/ CONGEMAR

Confederación de Sindicatos de gentes de la Mar.

Prof. Galvarino Jaramillo Plücker.

Vicepresidente ADDHEE.ONG

Lic. Yirsela Peirano Cofré.

Asistente ADDHEE.ONG

Certificó:

Prof. Moreno Peralta/IWA

Secretario Ejecutivo ADDHEE.ONG

CC: Señores Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México:

Prof. Dra. Patricia Mena Ledesma/ Guajaca, México.

Prof. Dr. Héctor Muñoz Cruz/ DF. México.

Ilka Oliva Corado.

Periodista y escritora/ Chicago, USA.

Prof. Ing. Víctor Pey casado.

Propietario Diario El Clarín de Chile: “Firme junto al Pueblo”.