La polémica que involucra a Donald Trump y a kate middleton por un topless (Fotos)

Estas imágenes dieron la vuelta al mundo, y la mayoría de las personas, incluyendo el Palacio de Buckingham, criticaron la publicación de la revista por divulgar parte de la vida privada de Kate.

Kate Middleton is great–but she shouldn’t be sunbathing in the nude–only herself to blame.

“Kate Middleton es increíble, pero no debería de asolearse desnuda. Ella es la única culpable”.

Un minuto después volvió a referirse sobre el tema:

Who wouldn’t take Kate’s picture and make lots of money if she does the nude sunbathing thing. Come on Kate!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de septiembre de 2012