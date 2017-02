Así fue el reencuentro de los protagonistas de “Matrix” a 18 años de la película

Este año se cumplen 18 desde que se estrenó una de las películas más alabada de la época: Matrix. Junto a Trinity, Neo y Morfeo, quienes revelavan esta nueva visión del mundo donde era difícil distinguir lo real de lo virtual, y que marcó a miles de personas hasta el día de hoy.

¡Y ahora tres de esos personajes principales se re-encontraron!

