Mujeres photoshopean sus cuerpos según estándares de belleza y dicen que el resultado fue ‘aterrador’

Los estándares de belleza cada día son más cuestionados por la gente, sin embargo, la publicidad y los medios de comunicación siguen mostrando cuerpos totalmente alejados de la realidad.

El Photoshop es la principal herramienta para “arreglar” a quienes aparecen en fotografías o vídeos, y sobre todo a las mujeres.

Es por eso que un grupo de escritoras del sitio Buzzfeed, llamadas LadyLike, decidieron hacer un experimento en el que un editor modificó sus cuerpos según estándares de belleza de distintos países.

Kristin, Freddie, Safiya y Jen, fueron quienes se sometieron a esto y al finalizar concluyeron que no se sintieron para nada identificadas con los cuerpos que resultaron del Photoshop.

Safiya fue modificada según estándares de belleza de la India y para ello le blanquearon la piel, le disminuyeron los muslos, le hicieron crecer el pelo, entre otras cosas. “Esto hizo que me diera cuenta que realmente no necesito o no quiero cambiar mi cuerpo para parecerse más a ella”, señaló la chica.

A Kristin la modificaron según los estándares de Italia, adelgazando demasiado su cuerpo. “Es aterrador”, dijo la joven.

Freddie por su parte fue modificada según los patrones afroamericanos. Para ello le redujeron el estómago y le agrandaron los glúteos y senos. “Pensé que se vería así. Cuando pequeña siempre soñé con lucir con esas curvas y una piel más clara”, dijo la chica aunque admite que prefiere como es en realidad.

Jen fue adaptada a los estándares de belleza japoneses y para eso le agrandaron los ojos, le blanquearon más la piel y adelgazaron su rostro. “¡Parezco un Sim! Esto es terrorífico”, señaló.