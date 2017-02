El sueño de las celos@s se hace realidad: Whatsapp ahora te dirá en dónde está tu novi@

Una nueva función de WhatsApp ya no te dejará decir que estás a 5 minutos de donde te esperan cuando en realidad no has salido de la cama, o cuando tu novio te dice que está en casa y en realidad se encientra en otra parte.

En la última actualización de este año, la aplicación permitirá que los usuarios conozcan por un breve tiempo la localización de la persona que mandó el mensaje.

Para lograr esto, la aplicación usará el GPS del celular y mostrará la ubicación exacta; pero no te asustes, puedes seguir de fiesta con tus amigas o decir que ya casi llegas porque esta modalidad será opcional y tú serás quien decida activarla o no.

Si eres de las interesadas en conocer la magia de esta actualización, puedes entrar a las opciones de grupo, buscar ubicación y luego seleccionar mostrar a mis contactos, con lo cual serás visible para los integrantes de ese grupo y también podrás activarla con intervalos de tiempo (por aquello del ahorro de batería).

Según los creativos de esta aplicación, el objetivo de esta actualización es facilitar el encuentro entre personas de un grupo y no tanto para ser indiscretos con respecto a la ubicación de cada quien. ¿Será?

