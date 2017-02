“Malo culiao”: El tweett que dejó fuera de juego a Paul Capdeville

El ex tenista Paul Capdeville, no se aguantó las ganas de sumarse a quienes critican al gobierno y escribió un polémico tweett que fue masivamente rechazado y las burlas y críticas no tardaron en llegar.

La twittera @Cathy_laloca fue quien le respondió de manera más contundente, tratándolo de “malo culiao” y cuestionando su desempeño como tenista y diciéndole que “nunca quebró a nadie”. Hasta ahora el tweett lleva más de 1.400 me gusta y fue retwitteado más de 1.000 veces, muy por sobre de lo que obtuvo el comentario de Capdeville.

Otros twitteros que tampoco perdonaron la crítica del ex tenista, le escribieron mensajes como estos.

Capdeville, quien tuvo una discreta carrera como tenista y ahora es co-socio fundador de D’Accord Capital, que realiza consultorías para empresas como SQM, no se hizo cargo de sus dichos y no respondió a los cientos de comentarios que cuestionaron su tweett.