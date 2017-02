Una “vendetta” conmueve a Italia: mató a sangre fría al hombre que había atropellado a su esposa

Pero para Fabio Di Lello el dolor se transformó en obsesión. “Me robaron a mi Roberta, robaron sus sueños, sus proyectos de vida, robaron su deseo de ser madre, le robaron mi amor, sus amigos, su amor por la vida, su sonrisa, se la robaron a sus padres, a todos nosotros”, escribió en el diario local, junto al anuncio de una misa en su recuerdo. “Transformaron su dolor y su muerte en algo parecido a un videojuego”, agregaba Fabio. “Me pregunto: ¿dónde está la justicia? Me respondo: ¡tal vez no existe! No nos olvidemos, luchemos para que no haya otra Roberta“, escribió.