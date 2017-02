Karol Lucero provoca la furia de Oriana Marzoli por actividad en “Doble Tentación”

Hace algunas semanas que comenzó el nuevo reality de Mega, Doble Tentación,que tendrá encerradas a parejas que se expondrán a “tentaciones” encarnadas por solteros.

En el último capítulo, Karol Lucero se salió con las suyas. Y es que como es costumbre, llegó hasta el encierro para encabezar una actividad en la cual los concursantes debían besar –con los ojos tapados- a su pareja y a su “tentación” y luego decir cuál beso fue el que más le gustó.

Cuando llegó el turno de Oriana Marzoli, el ex animador de Yingo, no se le ocurrió nada mejor que molestarla. Por lo que les pidió a Luis Mateucci y a Bruno que la besaran. Luego ella tuvo que decidir cuál beso le gustó más, pero Karol no dudó en confundirla.

Oriana no supo cuál era el beso de Luis y terminó molesta con Karol, reclamándole que por su culpa se había confundido.

