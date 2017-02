La ropa sucia se lava en casa: General (R) Fuente-Alba pide ser investigado por Justicia Militar

Actualmente el General (R) Juan Miguel Fuente-Alba está siendo investigado en paralelo por dos causas. El ministro en visita Omar Astudillo, quien será reemplazado por la jueza Romy Rutherford, lo investiga en la Justicia Militar por el caso de fraude a la institución en cuanto a las irregularidades administrativas que hubo en su gestión cuando estaba al mando del Ejército. Y otra que está a cargo del Ministerio Público en la que se le acusa lavado de activos y el aumento exorbitante de su patrimonio, que superaría los 1.800 millones de pesos.

En ese marco, la defensa de Fuente-Alba solicitó en diciembre del año pasado que el ex uniformado no sea procesado por la justicia ordinaria, sino que por la Justicia Militar. Entre los argumentos presentados, apelan a que las investigaciones de los delitos cometidos por Fuente-Alba son de naturaleza militar, por lo que, según alegan, no correspondería que la fiscalía continúe en el caso.

El próximo viernes 10 de febrero se realizará la audiencia en que se definirá qué órgano de la justicia será el encargado de continuar con el caso del ex comandante.