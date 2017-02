Encontró un perro perdido y quiso ayudarlo, pero cuando leyó su identificación todo cambió

¿Qué harías si encuentras un perro vagando por la ciudad, sin un rumbo fijo y sin ninguna persona a su alrededor que parezca estar al pendiente de él? Seguramente lo mismo que cualquier amante de los animales haríamos… ¡resguardarlo y dedicarnos a buscarle su hogar!

Bueno, eso fue lo mismo que pensó Tyler Wilson cuando vio un labrador cerca de su casa, en Kentucky. Ya lo había visto un par de días antes y cuando estaba en la gasolinera y el perro llegó hasta él y se sentó a su lado, no podía permanecer sin hacer nada.

Para fortuna de Tyler parecía que iba a ser sencillo encontrarle su hogar, pues traía un collar con placa.

“Mi nombre es Dew. No estoy perdido. Me gusta salir a dar paseos. Dime que me vaya a casa”.