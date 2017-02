Industria forestal: las millonarias utilidades de Arauco y CMPC en los últimos seis años

Los incendios forestales que afectan a la zona centro sur del país han arrasado con más de 500 mil hectáreas. A esto habría que sumar el perjuicio social ocasionado por las pérdidas humanas y materiales, además de la desaparición de escuelas y fuentes laborales, carencias que harán urgente el auxilio por parte del Estado.

El desastre ocasionado por las llamas ha puesto en debate el papel de la industria forestal, debido a la forma como han explotado los suelos de la Cordillera de la Costa, la zona con mayor cantidad de focos incendiarios. Las cualidades de las especies cultivadas –pino y eucalipto–, sus densidades de plantación y consumo hídrico actualmente son materia de discusión, debido a la incidencia de aquellos factores en la propagación del fuego, cuyos resultados revelan la escasa planificación territorial en el área.

Frente a estos cuestionamientos, la industria forestal ha tratado de defenderse, apelando a estudios y a las pérdidas monetarias que los incendios le han reportado. Por ejemplo, la Corporación Chilena de la Madera (Corma) señaló el pasado 25 de enero que la industria había perdido preliminarmente US$ 40 millones.

De todas formas, las miradas están puestas sobre Arauco y CMPC, los dos gigantes de la celulosa. De acuerdo a una publicación del Diario Financiero del 25 de enero, Arauco reportaba 17 mil hectáreas afectadas por los incendios. Dos días después, La Tercera informaba que la empresa del grupo Angelini calculaba en 25 mil las hectáreas dañadas.

En este recuento, también intervino Fernando Raga, presidente de Corma, quien declaró a «Economía y Negocios» de El Mercurio, del 31 de enero, que 70 mil hectáreas de plantaciones forestales han sido consumidas por las llamas, generando pérdidas por US$ 350 millones.

En tanto, Francisco Ruiz-Tagle, gerente general de CMPC Celulosa, dijo al matutino de Agustín Edwards, en su edición del 1 de febrero, que se han quemado 19 hectáreas, equivalente al 4% de sus plantaciones.

Más allá de estimaciones preliminares, lo cierto es que ambas empresas obtuvieron jugosas ganancias en los últimos años, aun cuando han estado involucradas en conflictos de distinta índole. En enero, la autoridad sanitaria de Los Ríos multó a Celulosa Arauco por 50 UTM, debido a la emisión de malos olores y problemas de salud en habitantes de zonas rurales de San José de la Mariquina. CMPC, por su parte, estuvo envuelta en la colusión en el mercado del papel tissue y tendrá que pagar US$150 millones a los consumidores, con lo cual cada chileno/a mayor de 18 años recibirá $7.000 como indemnización.

Para dimensionar las ganancias de Arauco y CMPC, El Ciudadano revisó las memorias anuales de ambas empresas, desde 2011 en adelante, entregadas a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

Los números azules de Arauco

En 2011, las utilidades de Arauco alcanzaron los US$ 621 millones, mientras que sus ventas ascendieron a US$ 4.374 millones. Al año siguiente, la empresa del grupo Angelini obtuvo utilidades por US$141 millones y ventas por US$ 4.280 millones.

Al concluir 2013, Arauco declaró ante la SVS ganancias por US$ 419 millones y ventas equivalentes a US$ 5.146 millones, mientras que en 2014, registró utilidades por US$ 437 millones y ventas iguales a US$ 5.329. En 2015, anotó US$ 368 millones en utilidades y US$ 5.147 millones en ventas.

La SVS aún no cuenta con la memoria anual de 2016, sin embargo, Arauco entregó reportes acerca su estado financiero correspondiente al primer semestre. En ese período, acumuló utilidades por US$ 110 millones.

Las cifras de la Papelera coludida

En los últimos años, la empresa de la familia Matte ha obtenido números azules, excepto en 2015. Así, en 2011, «La Papelera» declaró utilidades equivalentes a US$ 494 millones y ventas por US$4.797 millones. Al año siguiente, sus utilidades descendieron a US$ 202 millones y sus ventas bajaron levemente, hasta llegar a los US$ 4.759 millones.

Para el año 2013, las utilidades de CMPC totalizaron US$ 196 millones, mientras que sus ventas sumaron US$ 4.974 millones. En el año 2014, las ganancias netas por US$ 138 millones y ventas por US$ 4.846 millones.

Con pérdidas por US$ 3 millones cerró el 2015, año marcado por el conocimiento público de la colusión en el mercado del papel tissue, protagonizada por CMPC y SCA. De todas formas, sus ventas no decayeron significativamente en relación al registro del año anterior, alcanzando US$ 4.841 millones.

Por el momento, la SVS no contiene la memoria de CMPC correspondiente al año 2016, aun cuando en la prensa se reportó que a septiembre del año pasado, «La Papelera» acumulaba utilidades por US$ 143,9 millones y ventas por US$ 3.595 millones.

Felipe Menares Velásquez