Pescadores artesanales valoran discurso de Ossandón: Propone anular la Ley de Pesca

Los pescadores artesanales de Condepp (Consejo de Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero de Chile) por medio de su vocero, Hernán Machuca, han valorizado la ofensiva del senador y precandidato presidencial, Manuel José Ossandón, quien activó una línea de acción para anular la Ley de Pesca, que fue elaborada durante el gobierno de Sebastián Piñera.

Según Machuca, “es el primer precandidato que se atreve a pronunciarse sobre una materia de extrema gravedad, más aún que cada día que pasa se conocen nuevas aristas de una corrupción sin tapujos para todo el proceso de discusión de la Ley de Pesca”.

En conversación sostenida con Condepp, el senador apuntó a anular la normativa, lo que también va en línea con la postura que ha manifestado el Partido Comunista.

“Son tantas las dudas, son tantas las irregularidades que han quedado al descubierto, son tantas las evidencias, que acá el único camino posible es que el Gobierno impulse una nueva ley que anule la actual e iniciemos una nueva discusión. Una ley aprobada con vicios de origen no puede ser ley”, dijo Ossandón.

En ese sentido, el vocero nacional de Condepp señaló que “es demasiado evidente la corrupción en torno a la tramitación de la Ley de Pesca”. Y agregó: “Para nosotros, los pescadores artesanales, ha sido un calvario tener que golpear puertas solicitando apoyo. Esperamos que los otros precandidatos en su momento se sumen a la exigencia de anular esta ley corrupta”.

Hasta el momento, el precandidato se ha reunido con pescadores de Queule, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, suscribiendo su compromiso político con los artesanales.

“Esta ley es cuestionada por cientos de pescadores con los que me he reunido, y hay decenas de acusaciones contra parlamentarios, muchos de ellos formalizados. Entonces, ya es hora de terminar con las indefiniciones. Las autoridades están para tomar decisiones, no para zigzaguear según las circunstancias políticas”, apuntó Ossandón.

Fuente: Comunicaciones Condepp