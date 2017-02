Ken humano desmiente estar abusando de las cirugías: “No voy a parar”

Rodrigo Alves, quien es apodado el “Ken Humano” por su obsesión con el ‘rostro perfecto’, asistió a un programa de televisión estadounidense luego de recuperarse de sus últimas operaciones de ojos y cuello.

El joven de 33 años asegura que siente no estar llegando demasiado lejos con las cirugías y que lo suyo no es una adicción. En el mismo programa, contó que su post operatorio fue bastante difícil, ya que no podía ducharse con agua tibia debido al dolor que le producía y que no puede comer alimentos sólidos, porque se le pueden abrir los puntos e infectarse.

Otra de las confesiones que llamó la atención, es que lleva 9 operaciones de nariz y debido a la cantidad de cirugías que se ha hecho ha caído 3 veces en coma. De hecho, cuando despertó de su último coma aseguró “nunca más volver al quirófano”, sin embargo, ahora quiere seguir con sus “retoques”, asegurando que no quiere parar. Por ello, en marzo se someterá a una nueva cirugía.