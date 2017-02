Este joven descubrió su perturbador “talento”: Se puede ‘sacar’ los ojos

Ahmed Khan es un joven pakistaní de 14 años que en un día de ocio descubrió una extraña y perturbadora “habilidad”: puede “sacarse” los ojos.

“Hace un año atrás, estaba tocándome los ojos y de la nada uno se salió. Pensé que me había hecho daño o que algo horrible había pasado, pero luego me di cuenta que en realidad no estaba pasando nada. Decidí probar con los dos ojos y lo logré. Me empecé a divertir mucho, y al final se me hizo un hábito”, señaló.

Si bien es algo que no muchos saben hacer, es bastante perturbador. De hecho, el mismo Ahmed admite que muchos lo admiran, pero también tiene muchos compañeros que le tienen miedo.

Admite nunca haber ido al oftalmólogo y que no quiere detenerse hasta alcanzar el Récord Guinness.