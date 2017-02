22 cosas sobre sexo que todo adolescente debería saber

Existen muchos mitos y creencias sobre el sexo. Poco se habla de ello con los jóvenes, pero debería ser un tema más hablado, para que ellos sepan qué cosas son sanas, qué no, y cuáles no un tabú en la sociedad sin alguna razón aparente.. Por alguna razón, para los adultos la sexualidad sigue siendo inquietante.

Tres profesionales de diferentes ámbitos, han hablado con el portal El Mundo, y les dijeron 22 frases sobre sexo que todo adolescente debería saber, para sentirse más preparados frente al sexo.

Irene Bedmar Martín, psicóloga y educadora sexual, autora del blog ‘El Diván de Irene’:

1. “Haz de tu cuerpo un aliado, nunca un enemigo.”

2. “Acepta y reconcíliate con tu cuerpo. Esto te permitirá disfrutar de una sexualidad mucho más sana y placentera.”

3. “Practica el amor a tu cuerpo con hábitos sanos, pero no le rindas culto obsesivo.”

4. “La orientación del deseo sexual es: ¿qué personas te atraen sexual y emocionalmente? Esto determinará tu heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad… Te hará decidirte también por un hombre o una mujer al escoger pareja. No tiene por ser algo fijo. Podrán producirse cambios a lo largo de tu vida en función de las experiencias que vivas.”

5. “Escucharás hablar de muchas prácticas sexuales: petting, sexo oral, masturbación, coito… Unas te resultarán llamativas, otras te causarán rechazo. Pero hay algo básico que debes saber: tú, y solo tú, eres quien elige cómo disfrutar de tu propia sexualidad (o, dado el caso, llegando a un acuerdo con tu pareja).”

6. “Cuando decidas tener relaciones sexuales, recuerda que no tienes por qué practicar el coito vaginal si no quieres o no te sientes preparado/a. La sexualidad es mucho más amplia.”

7. “Si deseas practicar el coito vaginal, emplea el preservativo desde el inicio del coito. Es un método sencillo y muy eficaz para prevenir enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.”

8. “Todos/as nacemos como personas sexuadas. Esto significa que tenemos un cuerpo con capacidad para sentir placer y disfrutar a solas o en compañía de otra persona.”

9. “Tanto si decides practicar sexo a solas, como con otra persona e independientemente del tipo de práctica sexual escogida, el respeto hacia ti mismo/a y hacia tu pareja sexual siempre es fundamental.”

Lara Castro, psicóloga y sexóloga, del Institut Gomà y directora de Placer ConSentido:

10. “La autoestimulación (masturbación) te ayuda a conocerte y es un momento de amor hacia ti mismo/a.”

11. “La finalidad del sexo tiene que ser compartir, disfrutar, divertirse, etc. Pero no algo que das esperando recibir algo distinto a cambio (por ejemplo, mantener relaciones sexuales con esa persona que te gusta, solo para que te quiera).”

12. “Toda la piel está llena de terminaciones nerviosas en las que podemos experimentar placer y disfrutar más allá de la zona genital.”

13. “El clítoris es una zona muy importante para el placer femenino.”

14. “Tanto el chico como la chica puede llevar la iniciativa en la relación sexual. Es decir, la chica no tiene por qué representar un rol pasivo.

Carmen Álvarez Villanueva, médico y directora del Instituto de Medicina Legal de Huelva:

A ti te puede pasar. Puedes acabar siendo una víctima de violencia de género.

15. “Si aceptas cambiar lo que te gusta de ti por mantener la relación.”

16. “Si tu relación no es sana e igualitaria basada en el respeto.”

17. “Si los conflictos de pareja no los resuelves de forma negociada para llegar a acuerdos.”

18. “Si permites mantener relaciones sexuales sin desearlo, como respuesta a sus amenazas de abandono y a su chantaje emocional.”

A ti también te puede pasar que llegues a convertirte en maltratador…

19. “Si no respetas la diferencia de ideas y opiniones.”

20. “Si no reconoces su autonomía.”

21. “Si te comportas de manera posesiva y absorbente.”

22. “Si no eres consciente de que los celos son únicamente señas de inseguridad y baja autoestima.”