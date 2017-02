Horroroso caso de madre infértil que permitió a su pareja violar a su hija. Quería tener un hijo de él.

El caso es realmente espantoso. Te recomendamos que lo pienses bien antes de seguir leyendo.

Una mujer que se había sometido a una operación de Histerectomía, permitió a su pareja violar a su hija de 14 años para que pudieran tener un hijo juntos. Sin embargo, la historia del abuso por parte del hombre a la menor, comienza mucho antes.

La Corte de Reading, en Reino Unido, escuchó el testimonio de esta historia, en que un hombre, que actualmente tiene 75 años de edad, asaltó sexualmente a su hijastra desde que ella tenía 10 años, y luego la violó de manera intermitente por casi una década.

La investigación dio cuenta de que la madre de la entonces menor de edad no hizo nada para proteger a su hija, por el contrario, llegado un punto promovió las violaciones, y encubrió a su pareja, inventando que el embarazo de la niña era producto de habría mantenido relaciones con un joven en una fiesta. Ese argumento no fue puesto en duda por la familia y la gente que los rodeaba, por lo que las violaciones permanentes del padrastro siguieron sucediéndose de manera protegida e impune. Y claro, la niña tuvo al hijo de su padrastro.

Los primeros abusos empezaron temprano: “Incluso después de muchos años la víctima recuerda cuánto dolió y que le dijo al hombre que se detuviera. Él la amenazó y le dijo que no le contara a nadie, que si su madre se enteraba sería muy malo para ella”, reveló el fiscal Charles Ward-Jackson durante las audiencias.

“Intenté sacarme sus sucias manos de encima, pero él era más fuerte… Ni siquiera sé que pasó por mi cabeza en ese momento, era muy pequeña, no sabía si eso era algo por lo que todas pasaban o sólo me estaba pasando a mí. Seguí adelante, pero pasó una y otra vez”, recordó la víctima en una entrevista con la policía.

El pervertido padrastro se metía en su habitación y abusaba de ella mientras su pequeña hermana dormía en la cama de al lado. Si la niña se negaba, el amenazaba con que ella o su madre sufrirían consecuencias físicas, por decirlo de modo suave.

El vil padrastro llegó incluso a construir una habitación especial en el living, que bautizó como “la gruta”, para sodomizar a la pequeña. Incluso le pagaba 5 libras, a manera de “mesada” por tener sexo con ella una vez a la semana, cuando la chica ya era una adolescente.

“Me levantaba y me limpiaba y seguía con mi vida. Todos estaban en la otra habitación, así que me sentaba a ver televisión. Cuando comencé a decirle que no, él se puso muy violento. Solía patear y golpearme. Siempre nos golpeaba con su cinturón de cuero.

Un día tuvo el coraje de decirle “no volverás a tocarme”. La victima de estas violaciones no se enteró de su embarazo hasta que estaba de alrededor de 5 meses.

Cuando el horroroso hombre fue finalmente fue arrestado negó todo e insistió en que no era padre del bebé. El juicio continúa y se espera una severa sentencia que permita a la víctima al menos recuperar la tranquilidad para seguir adelante con su vida a más de 40 años del inicio de esta historia que parece de terror.