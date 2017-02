Por orden de Trump esto es lo que podrían pedirte la próxima vez que ingreses a Estados Unidos

En menos de una semana de gobierno, Donald Trump anunció que si es necesario, forzaría a los mexicanos para que paguen parte del muro que busca separar a ambas naciones, y arremetió contra todos quienes hayan nacido fuera del límite norteamericano.





Sus principales detractores y casi la totalidad de las naciones temen por la próxima decisión que el magnate decida poner en práctica en un país que poco a poco, comienza a perder uno de los valores que hacían de Estados Unidos, un país realmente rico, y el cual en un futuro no muy lejano, se jactará de tener una población homogénea y carente de desarrollo cultural.





Si la decisión que tomó sobre que algunas de las principales instituciones dejaran de informar sobre el cambio climático, esta medida sí que logrará impactarte y decepcionarte aún más del nuevo Presidente de Estados Unidos.

Por orden de Trump, la Casa Blanca se encuentra discutiendo la particularidad ordenanza que pretende implementar en el momento en que extranjeros se dispongan a ingresar al país. Y aún cuando no se trata de una muestra de sangre, creo tajantemente que Trump ha llegado a su punto más alto en la cúspide de lo absurdo.





Trump solicitó expresamente que se revisara su solicitud sobre exigirle a los extranjeros en su ingreso al país, que revelen el historial de las páginas web que han visitado y visitan con regularidad, además de compartir con los agentes policiales del Aeropuerto, todos los contactos telefónicos que mantienen en su celular al momento de ser inspeccionados.

Esto con la excusa que establece que el gobierno de Estados Unidos debe hacer un mejor trabajo para asegurarse que quienes ingresan al país, compartan los mismos valores estadounidenses. (¿Qué valores?)





En conversación con CNN, el director policial de la Casa Blanca, Stephen Miller declaró que si alguien llegase a rehusarse a entregar esta información, se le denegará por completo el ingreso a Estados Unidos. Además, mencionó que esta medida apunta inicialmente a aquellos sitios online privados que maneja el Estado Islámico.





¿Imaginas cómo sería tener que revelar la página de tu banco, de Facebook y del correo electrónico en donde previamente ingresaste tu usuario y contraseña, o permitir que un guardia de seguridad del Aeropuerto tuviera permiso para invadir la intimidad de tu celular?

No ha transcurrido más de un mes desde que Trump tomó el mando de Estados Unidos y francamente ya no necesitamos más de él. Si este es el comienzo de una nueva era en donde reine la polaridad, la verdad es que no sé dónde iremos a parar…