No es por falta de material que está algo espaciado nuestro Pulso este verano -que si por material fuera podríamos tener un Pulso diario– sino porque he debido dedicar mi mayor tiempo a poner en funcionamiento el Centro Recreacional de la CGT, que lleva por nombre René Rosales Peña. Un desconocido para la elite y la burocracia sindical, pero un gran dirigente obrero que dio todo de sí para levantar y promover la labor del Sindicato Gastronómico de Santiago y la naciente CTGACH, en la década de los 80.

René Rosales Peña presidió por muchos años el sindicato de Trabajadores del Bar El Rápido, tradicional “picada” en el centro de Santiago, donde se preparaban las mejores empanadas fritas de pino y queso. Después de esa agotadora labor –trabajaba ocho horas diarias de pie detrás del mesón esmerándose por atender a quienes le conocían y le visitaban por años y, cosa importante, hablando siempre que podía de los derechos de los trabajadores– el compañero René se iba caminando a la sede de la organización sindical para ponerse a disposición y cumplir como un miembro de la clase, las labores que la lucha contra la dictadura demandaban. Trajo y llevó propaganda político sindical, fue número puesto en toda manifestación que se convocaba en el centro de Santiago y además un gran educador para quienes nos iniciábamos, promoviendo valores como el respeto, la moral y el amor por la clase.

Lo que más me marcó del compañero Rosales fue su voluntad y disposición para repartir el informativo sindical “El Gastronómico”. Recorría “a patita” el centro de Santiago, conversaba con socios y no socios del Sindicato y promovía la sindicalización. con las mismas fuerzas y ganas con que lo deben haber hecho Clotario y Luis Emilio. Más de una vez delicado de salud, sin plata, no reconocido por todos sus pares como un ejemplo y sin embargo jamás dejó de ser para nosotros -jóvenes que partíamos en esto del trabajo sindical– un espejo en el cual reflejarnos.

Igual que a muchos, no se le reconoció en vida todo su aporte. Como Lara, Arqueros, Lira, Font, Angulo, Seguel, Hernandez, Naranjo y otros dirigentes, Rosales dejó su huella y no siempre se le reconoció como correspondía. Tardíamente pagamos una deuda con él y su familia, al bautizar nuestro lugar de recreación y descanso con su nombre.

La razón de esto es muy simple. Era uno de los bonitos sueños que René a veces contaba, él creía que los trabajadores debían disponer de algún lugar donde ir a descansar con sus familias, hablaba de las cabañas de la CUT antes del golpe, ignoro si disfrutó de ellas, y por eso no hubo mejor nombre para bautizar NUESTRO lugar de reposo y relajo.

Compañeros de la CGT y sus familias, ya disponen del espacio para veranear y/o descansar algunos días como corresponde. Rene Rosales Peña, PRESENTE.

No es algo menor esto de los incendios. En los años de la “colonización”, decenas y miles de hectáreas de flora y fauna nativa fueron arrasadas por quienes daban forma a las primeras ciudades. Era el precio a pagar por el progreso.

Esta debacle ecológica tiene responsables claros y principales. Aquellos que entregaron a precio de huevo millones de hectáreas de tierra, más bien un premio, por el aporte patronal a la desestabilización del gobierno del presidente Allende. Y no debe olvidarse que algo similar pasó con el ferrocarril, que fue desmontado en muchos lugares de nuestro largo país y que hoy es añorado. ¿Y quienes fueron beneficiados con la muerte del ferrocarril? Los camioneros y los dueños de los buses interprovinciales, proveedores generosos de los golpistas, con Vilarín a la cabeza.

Los capitalistas arrasaron con las tierras de cultivo y en su lugar llenaron de pinos y eucaliptus dañando de paso el ecosistema, ya que con esos millones de árboles se fueron apropiando del agua, dejando con ello en la miseria a miles de familias campesinas, que se vieron obligadas a sobrevivir en los pocos espacios que quedaron. Estos amos de la tierra son los únicos responsables de lo que pasa y ellos y nadie más debieran indemnizar a todos los que ha perdido casas y pequeños espacios de cultivo.

El incendio ha costado vidas y muchas horas de trabajo de gente anónima, no siempre ha tenido el aporte claro y la acción justa de las autoridades políticas y más de una vez la prensa ha montado shows en vez de ir al origen del problema.

Cristián López, comandante de Bomberos de Pumanque, dijo: “Los Bomberos se han sacado la cresta, no puedo tener voluntarios trabajando más de 24 horas, no doy abasto. Estamos en una guerra. Esto es un desastre. Nunca había visto esto. En Pumanque ya se ha quemado el 80% de las tierras, qué más estamos esperando? ¿Más bomberos y brigadistas muertos? ¿Más campos y casas arrasadas? ¿Dónde está el Estado, la voluntad y la actitud de emergencia? Esto no es una película. ¿Cómo podemos ser tan light? Mientras nuestra televisión pasa de la tragedia al horóscopo…”

Es buena y hermosa la solidaridad de nuestro pueblo, pero no debe ni por un minuto olvidarse que aquí hay UN culpable el que debe responder por todos y cada uno de los daños ocasionados a quienes menos tienen y los medios de comunicación alguna vez deberán hacer el mea culpa de no apuntar a lo concreto y seguir festinando con los dramas de la población. En algún momento, que será más pronto si se apura la organización y la lucha popular, los verdaderos responsables de estas catástrofes deberán pagar la cuenta. Y el pago no será como el de la colusión del papel confort.

A fines de enero de 2017 se llevó a cabo un nuevo Congreso de la CUT, con la misma intención de siempre. Hacer algunos cambios, emitir declaraciones, sacarse algunos trapitos al sol, para que todo siga igual. Y así no más fue, salvo una resolución que indica que en el 2020, se harían elecciones universales.

La pregunta es ¿sirve para los intereses de los trabajadores esta organización? La respuesta categórica es NO. La CUT representa la propuesta sindical del modelo capitalista, propuesta que apunta, al igual que en la gran política, a hacer algunos cambios en el maquillaje sin poner en cuestión el modelo. Humanizar el capitalismo, como dijo alguna vez por ahí un tipo que se las daba de izquierdista.

Los trabajadores deben entender de una buena vez que lo que requieren para salir de su condición desmedrada es un instrumento anti capitalista, de clase, que reconozca las diferencias entre el capital y el trabajo y que no ceda un ápice en sus demandas irrenunciables. La última reforma laboral acordada entre el Gobierno y este remedo de organización que es la CUT destruye una de las mayores aspiraciones de la clase trabajadora en el mundo, la jornada de ocho horas diarias de trabajo, sin considerar que los hechos demostrarán que la huelga efectiva no existe y que los patrones seguirán haciendo lo que quieren en las empresas. Por eso no les sirve esta Central Sindical.

Ni siquiera importa si, efectivamente, hace elecciones universales. Queda claro que su accionar es antagónico a los derechos de los trabajadores, por lo que el único camino que queda es trabajar para construir una Central Clasista de Trabajadores, anticapitalista, defensora a ultranza de los derechos del explotado, independiente, autónoma y autofinanciada. Un instrumento real de la clase de los trabajadores.

Este 12 de febrero se cumplen dos años desde que iniciara sus actividades el Comité de Iniciativa por la Unidad Sindical CIUS y, aunque lento, el trabajo ha sido sin pausas y con un claro objetivo. Llegar a los trabajadores con apoyo, solidaridad y muchas iniciativas de acción sindical.

Todos y cada uno de los que hacemos parte de este instrumento de la clase hemos comprometido todos los esfuerzos por dar a conocer a nuestro pueblo el “Pliego de los Trabajadores”, un conjunto de demandas y propuestas que apuntan a la sociedad nueva que se debe construir y que requiere del esfuerzo de todos.

Es por eso que les invitamos a participar de un acto de recordación y reiteración de compromisos, que se realizará ante el busto de Luis Emilio Recabarren, en la Plaza Almagro en Santa Isabel con San Diego, a un costado de la estación en construcción del Metro.

A seguir avanzando y dándolo todo por la clase trabajadora.

Por Manuel Ahumada Lillo

Presidente C.G.T. Chile

Manuel Ahumada Lillo