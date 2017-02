El bebe con Síndrome de Down que desafía al modelaje

Con tan solo un año, Asher Nash ya es un testimonio de lucha y superación: fue rechazado de una agencia de modelos por tener Síndrome de Down. Ante ese dolor su mamá, Meagan Nash, inició una lucha por la inclusión y la diversidad. Así, dio a conocer su historia y abrió las puertas para que su hijo pueda iniciar una carrera en el modelaje junto a la empresa OshKosh.

“Al publicar la foto, pensé que podría tener suficiente atención para cambiar la visión del mundo sobre las personas con discapacidad y generar conciencia sobre este tema. Quiero que la gente sepa que no son sólo una tendencia que va y viene en publicidad; están aquí para quedarse”, explicó la mamá.

Además, en Facebook, Megan Nash destacó que “Asher tiene Síndrome de Down. Si bien esto es parte de él, no lo define. Es mucho más que eso y queremos compartir su viaje con el mundo. La noticia no cambió nada en nuestros ojos. Sabemos que Dios escogió este camino para nosotros, porque él cree en nosotros como padres”, explicó la madre, que busca acabar con los estereotipos sociales que circulan en torno a esta condición.

Asher Nash fue rechazado de una agencia de modelos por su condición. Foto: Facebook

“No escribiremos su futuro y tampoco lo hará la sociedad. Sí, puede necesitar un poco más de tiempo y atención para alcanzar sus metas a medida que crezca, ¡pero nada lo detendrá!”.

Frente a la campaña impulsada por la familia, el director de OshKosh lo eligió para que fuera el protagonista de la campaña de ropa infantil para este verano e, incluso, las marcas de ropa para bebe OBALL e Ingenuity también están interesadas en Asher.