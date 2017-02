(fotos y video) Así era Katy Perry cuando era evangélica: era devota de la música cristiana y un ejemplo de hija de pastor

Ya se han dado a conocer algunas imagenes de Katy Perry antes de ser famosa, cuando era rubia, estaba más llenita y cantaba música Cristiana, tal como se muestra en fotografía de arriba.

Pero recientemente salió a la luz un video en donde Katy Perry, que antes se hacia llamar Katy Hudson cantaba otro tipo de música, no usaba maquillaje, su cabello era un desaste, y su look no era para nada, ni siquiera se acercaba al look con el que ahora cuenta la cantane.

Sin embrago el gran talento es el que no ha cambiado en absoluto, ¡mira el video y dinos que look te gusta más en Katy!