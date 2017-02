Compilado de los peores bochornos de los famosos

Iggy Pop y su lanzamiento al público sin que nadie lo recibiera (Febrero 2010)

La “Iguana” es conocido por ser uno de los pioneros del “stage diving”, el acto de lanzarse desde el escenario al público. Al parecer los fanáticos que fueron a verlo en este show no lo sabían y mientras cantaba el éxito “I Wanna Be Your Dog” saltó sin éxito, aterrizando de lleno en el piso vacío. Luego declaró que este era un buen momento para abandonar la performance.

Mike Patton recibiendo escupitazos en la boca (Monsters of Rock 1995)

No se sabe bien el origen de esta técnica pero al parecer al protagonista no le molestó recibir fluidos de parte de los que estaban en primera fila. Patton también aportó con lo suyo, convirtiéndose pronto en un acto de culto entre sus fanáticos. De hecho, en su regreso en 2009 le dieron nuevamente la particular bienvenida al ritmo de “Midlife Crisis”.

7. Rafael pierde un diente en el escenario (Festival de Viña 2010)

Todo era normal en la presentación del “Niño” en el certamen viñamarino, hasta que en plena actuación de su boca cayó algo blanco, lo que en un principio pasó desapercibido para varios. Pero que al revisar luego las imágenes se confirmó era parte de la dentadura del español.

Caída de Juan Gabriel (Noviembre 2005)

En Houston, Estados Unidos, el mexicano regalaba sus mayores éxitos en un show marcado por la puesta en escena, que mezcla música con los bailes del cantante. En eso estaba cuando un paso mal calculado llevó al artista a irse de espaldas y caer del escenario, provocándole la inconsciencia por varios minutos.

Jonah Hill