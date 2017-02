Niños y niñas famosos se transforman: ahora son sexys estrellas adultas del cine y la televisión

10) Alexa Penavega

En la recordada película para chicos “Spy Kids”, la pequeña Alexa se encargaba de darle su merecido a los malvados. Ahora, a los 27 años, ella sigue asombrando pero esta vez por su belleza y su sensualidad. Recientemente se la pudo ver en películas como Machete Kills y en la secuelaSin City: Una dama por la que matar.

11) Matthew Lewis

Lewis es un actor británico conocido principalmente por interpretar al tímido e introvertido Neville Longbottom en la saga de Harry Potter. Hoy en día Matthew luce super hot, dejando en manifiesto que todo se puede mejorar!

12) Alfred Enoch

La estrella infantil era unos de los favoritos de los fans de las películas de “Harry Potter”. Sin embargo, hoy este actor está subiendo la temperatura de las pantallas de televisión con un jugoso papel en el drama “How To Get Away With Murder”, y se volvió un hombre super sexy!

13) Jonathan Lipnicki

Cuando apareció en “Jerry Maguire”, su ternura y sus anteojitos generaron cariño y simpatía de millones de personas en todo el mundo. También protagonizó “Stuart Little” y “Little Vampire” pero hoy a sus 25 años, está convertido en un adulto super sexy, gracias a ser un fisicoculturista aficionado.

14) William Moseley

Este actor británico saltó a la fama como Peter Pevensie, en la saga de “Las crónicas de Narnia”. Actualmente a sus 28 años, se encuentra protagonizando la serie de E!, ‘The Royals’.