Cannabis mejora a paciente de 86 años que padece Alzheimer

Un hombre de 86 años de edad, sobreviviente del holocausto, fue diagnosticado con alzheimer hace más de 10 años. Su hija, Ravit, habla de cómo el cannabis ha mejorado la calidad de vida de su padre.

Declaró a la Radio Yael Dan, del ejercito israelita: “Durante los últimos 10 años creció su demencia, junto con la depresión, gracias al cannabis ganó una mejora significativa”.

“Después de comenzar el tratamiento tuvo un cambio de casi 180 grados. Antes se alimentaba de un único alimento líquido. Después de cuatro días con el cannabis volvió a una alimentación normal y en la actualidad no hay ningún problema nutricional en comparación con el pasado”, agregó.

“Esta más centrado, más relajado, es consciente de que tiene un problema de memoria, incluso lo que antes ni siquiera quería saber,” dice. “Ahora existe una cooperación por su parte, su resistencia ha disminuido. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad muy grave y de repente su colaboración a cambiado el mundo, es un mundo diferente.”

El Dr. Michael Segal , es responsable del Hospital de Salud Mental Abarbanel, relata la historia también, y niega las acusaciones de que el cannabis causara psicosis.

“Que el cannabis ayuda y mejora el cuidado de la salud mental no es nuevo para mí, llevo 30 años de carrera, es la primera vez que veo una mejora cognitiva en la demencia de un paciente,” dijo el Dr. Segal. “Los tratamientos recibidos antes realmente no habían hecho nada, esta es la primera vez que se ve algo”.

“Soy consciente de las declaraciones de que el cannabis causa psicosis, pero no he visto a un paciente psicótico empeorar. No hubo tales resultados”, agregó.

Resultados similares en pacientes con Alzheimer y supervivientes en Hdrim ‘Kibbutz Naan también ha habido y fueron la primera prueba en el mundo en este campo. El éxito del tratamiento también ha recibido una enorme cobertura mediática con alcance internacional.

De hecho, un nuevo estudio publicado hace unos meses encontró que el THC – el ingrediente activo del cannabis – ayuda a las células del cerebro a combatir los síntomas que caracterizan la enfermedad de Alzheimer y puede prevenir la enfermedad. El “THC en realidad puede prevenir el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas de este tipo”, dice el director de la investigación.