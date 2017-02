Coordinador nacional de la Reconstrucción y su actuar en Chaitén: “Estoy orgulloso”

El recién nombrado coordinador nacional para la reconstrucción en las zonas afectadas por los incendios forestales, Sergio Galilea (PPD), señaló que “no siento ningún tipo de responsabilidad de las que en algún minuto se dijo” a propósito de las críticas surgidas por su elección, las que se relacionan con el juicio de cuentas que enfrentó en Contraloría por irregularidades administrativas en la entrega de recursos tras la erupción del volcán Chaitén.

Cabe señalar que en ese momento Galilea oficiaba de Intendente de la región de los Lagos.

“Yo no siento ningún tipo de responsabilidad de las que en algún minuto se dijo. Todo eso quedó totalmente aclarado por Contraloría, en el sentido de que se actuó con eficiencia y con muchísima buena fe, si después hay una sanción administrativa de carácter menor, creo que es porque podríamos haber hecho las cosas mejor”, afirmó esta mañana a radio Cooperativa.

Al mismo tiempo, Galilea destacó que “podría haber sido mejor, pero era una situación totalmente inédita. Estamos hablando de la erupción más compleja que se registró, no sólo ese año, sino que esa década. Pregúntele a los beneficiarios”.

Junto a lo anterior, Sergio Galilea destacó que “la Contraloría General de la República no formuló ningún cargo sobre esas materias. A la situación administrativa sigo apelando, cancelé lo que tenía que cancelar, es una cosa totalmente secundaria. Los elementos principales de lo que se hizo en Chaitén están reconocidos internacionalmente”.

Finalmente, el coordinador de la reconstrucción sostuvo que “sobre el caso de Chaitén en particular, me enorgullezco de haber hecho todo lo que hice en Chaitén y he tenido el reconocimiento internacional”.

El Ciudadano