Trump apunta al poder judicial en caso de ataque terrorista

El pasado viernes 3, después de una semana de caos en los aeropuertos, el juez federal James Robart, de Seattle, aceptó las medidas cautelares pedidas por los demandantes y ordenó que deje de aplicar la orden hasta que se resuelva la denuncia. El Gobierno recurrió el sábado la decisión ante la Corte de Apelaciones, que rechazó revertir la decisión de Robart.

Se espera que el gobierno estadounidense recurra al Tribunal Supremo para reponer la polémica medida, esto medio de una verdadera batalla comunicacional impulsada por el mismo Trump a través de redes sociales.

Just cannot believe a judge would put our country in such peril. If something happens blame him and court system. People pouring in. Bad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de febrero de 2017