Mujer transgénero de 46 años que se ha sometido a 127 cirugías aún no puede ser feliz

– Kelly Star –

Kelly dijo que su última relación terminó el 2005 y que la familia de su ex sólo descubrió que ella era una trans después de que la pareja se separó. Pero, ahora, quiere que sea diferente, que si encuentra a un hombre, este no tenga pudor en decir que ella es transgénero.

“Con el tiempo creció la confianza en mí misma y me di cuenta de que no era una situación ideal preocuparse de quién podría revelar mi pasado o quién puede saberlo ya. En esencia, me sentí reprimida”.