Robert Pattinson le envió flores a Kristen Stewart y demostró lo que nadie se esperaba

“Rob no está preocupado por la aparición en SNL de Kristen”, expresó una fuente a Hollywood Life y agregó: “Él sabe que si ella lo nombra será de una manera alegre, y no habrá malicia involucrada. Están en un lugar bastante bueno en estos días y hablan bastante a menudo. Rob incluso envió a Kristen un ramo de flores con una nota de apoyo muy dulce, diciéndole que “la rompiera”, él está super emocionado por ella y lo bien que va su carrera ahora”..

Kristen se mostró tan entusiasmada como nerviosa por su aparición en el gran show. “Por seis años le tuve miedo, pero finalmente llegó la hora de morder la bala”, expresó la actriz y agregó: “Y fallar. Eso te hará más fuerte, hombre”. Finalmente Kristen admitió que “ha sido muy, muy divertido”

En el año 2010, frente al gran éxito de Crepúsculo, Kristen había sido consultada en relación a SNL. En ese entonces ella respondió que no asistía porque no se lo había planteado y que “Me encantaría decir que sí con seguridad, pero me da miedo. Soy tan crítica conmigo misma y también de las personas que están en el programa. Es como, “¡No, no eres gracioso!”.