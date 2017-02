Se inicia juicio a expresidente catalán y miembros de su gobierno por consulta independentista

Esta mañana se inició el juicio que el Tribunal Constitucional de España, impulsado a instancias del gobierno de Mariano Rajoy bajo la acusación de desobediencia y prevaricación, lleva contra el expresidente catalán, Artur Mas, su exvicepresidenta Irene Rigau y la consejera de Educación Joana Ortega. Los acusasados arriesgan penas de 10 años de inhabilitación de ejercer cargos públicos para Mas y de 9 para los casos de Rigau y Ortega.

La acusación apunta a sostener que la consulta realizada el 14 de noviembre de 2014, la que no tenía carácter vinculante ni de referéndum y pretendía tomar conocimiento de la posición de la ciudadanía catalana respecto de impulsar o no un proceso de independencia de España. La consulta había sido suspendida por el Tribunal Constitucional cuatro días antes, ante lo que el gobierno definió seguir adelante.

El proceso judicial junto con las premisas legales que la fiscalía y el gobierno español sostienen, presenta un claro trasfondo político dadas las posturas que el gobierno español y la Generalitat catalana respecto a la posibilidad de llevar adelante un proceso de independencia de Cataluña.

En su declaración ante el Tribunal, Mas asumió la responsabilidad de la decisión de seguir adelante con la consulta y agregó que “Ante la imposibilidad de suspender determinadas cosas, la indefinición del TC, y la magnitud de lo que ocurría en el país, su deber era que la jornada se pudiera celebrar con normalidad democrática, normalidad cívica, paz y orden social”.

Por su parte, la exvicepresidenta “La fundamentación legal era muy diferente, el proceso participativo se fundamentaba en leyes diferentes no suspendidas, no había censo o registro de participación, no se utilizaban datos protegidos, tampoco había ningún órgano administrativo de control”.

Desde el gobierno español, el ministro de Justicia declaró que “somos un gobierno responsable y no improvisamos ninguna de las actuaciones que hacemos”.

La defensa de los acusados ha solicitado que declaren en el juicio el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y su ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Contundente apoyo ciudadano y político

Cerca de 40 mil catalanes se apostaron a las puertas del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña, para manifestar su apoyo a las ex autoridades. Junto con lo anterior, con pancartas y canticos, manifestaban su rechazo a la actitud del gobierno español.

Previamente, se llevó a cabo una marcha para acompañar a los enjuiciados desde el palacio de gobierno hasta los tribunales. La marcha fue encabezada por el presidente del gobierno Carles Puigdemont, ministros y representantes de las diferentes formaciones políticas que se encuentran representadas en el parlamento.

En este sentido el presidente Puigdemont sostuvo que “Hoy muchos nos sentimos juzgados” y agregó que tanto “la ciudadanía y los cargos electos expresarán su indignación”.

