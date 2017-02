Kim Kardashian se confiesa: éstas son las 20 cosas que NO sabes sobre ella

Quizás pensabas que sabías TODO sobre Kim Kardashian. Pero, ¡no es cierto! La reality star demostró que guardaba algunos secretos y reveló finalmente las 20 cosas que nadie sabe sobre ella: después de leer este listado, ¡SÍ sabremos todo sobre Kim!

Aunque su exitoso reality Keeping up with the Kardashian nos ha mostrado todas las intimidades de la familia, Kim aseguró que muchos de sus secretos mejor guardados no los sabía nadie. Ahora, a través de su web personal decidió compartirlos con sus fans.

1. “Kourtney y yo fuimos a la misma clase de español en el instituto. Era muy lista así que iba un año avanzada. ¡Es broma! Ella tuvo que repetir un curso de español, pero fue el mejor año porque lo hicimos juntas.”

2. “Me “crujo” los dedos todas las mañanas.”

3. “Tenía un lunar oscuro en la frente que me quité tres veces. Ahora es del color de mi piel y la gente se piensa que es una espinilla.”

4. “Llevo una retención permanente en los dientes que no se puede ver.”

5. “Tengo 6 piercings: uno en el ombligo, uno en la oreja derecha, tres en el lóbulo izquierdo y uno en la parte de arriba de la oreja izquierda.”

6. “Tengo una peca en el ojo.”

7. “Odio el cartón que rodea los vasos del Starbucks. Siempre pido a alguien que me lo quite porque el sonido me hace estremecerme. Para mí es como el ruido de las uñas en una pizarra; odio el cartón.”

8. “Odio el cilantro, la mostaza, los pimientos, el queso azul y la tarta red velvet.”

9. “Duermo con los ojos medio abiertos, lo cual asusta bastante a la gente.”

10. “Me llevo una manta y una almohada siempre que viajo, da igual dónde vaya. Lo necesito para el avión.”

11. “Siempre tengo a mano una lima de uñas y un cortacutículas. En mi bolso, bolsa de viaje, en todas partes. Estoy obsesionada con mis uñas y las cutículas. Si tengo las uñas rotas o no están perfectas me siento fatal.”

12. “Me sé el alfabeto del lenguaje de signos y hacía trampa con mis amigos en los exámenes hablando en lenguaje de signos.”

13. “Salté en paracaídas desde un avión cuando tenía 20 años y ahora tengo terror a las alturas.”

14. “Soy, en secreto, la persona más divertida del mundo. Pero solo en mi círculo más cercano. Las cosas que digo son salvajes.”

15. “Me encantan las habitaciones calientes y odio cuando está puesto el aire acondicionado. Supe que Kanye y yo estábamos hechos el uno para el otro cuando me quedé a dormir y tenía puesta la calefacción.”

16. “Solía jugar al tenis e ir al campo de tenis en Ojai con Allison.”

17. “También me echaron de un campo de tenis por besar a un chico. Mi padre vino a echarme la bronca.”

18. “Conduje hasta Arizona para visitar a Kourtney en la universidad y llevarle mi coche. Nos intercambiamos los BMW; yo tenía uno más pequeño, blanco, que ella quería, y ella tenía uno grande y negro que yo quería.”

19. “Nunca me han asustado las abejas, siempre quería sostenerlas, jugar con ellas, y nunca me picaron.”

20. “Nunca he tomado una bebida de café frío en Starbucks o Coffee Bean.”