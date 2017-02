Esta chica encontró su foto dando vueltas en internet, pero eso no fue lo más terrible que descubrió

Jessica Hunt es una chica de Plymouth, Inglaterra, que se encontró con una sorpresa muy perturbadora en internet. Resulta que encontró una fotografía de ella dando vueltas por la web, pero con otro rostro.

A esta práctica se le llama “catfish” y se trata de crear perfiles falsos para encontrar citas en páginas web o para aplicaciones como “Tinder”.

Jessica se dio cuenta de la situación, al encontrar la foto con su cuerpo y su casa, pero un rostro totalmente distinto, el cual había sido perfectamente editado con Photoshop.

Es por eso que quiso compartir la imagen en su cuenta de Twitter. “Oh por Dios 😫😫😂ese es mi cuerpo y mi casa pero, ¿¡¿¡de quién es ese rostro!?!?😫😂 el juego de “catfish” está volviéndose absurdo😫“, señaló.

OH MY GOD 😩😩😂😂 that is my body and my house but who's face is that!?!? 😩😂 catfish game is getting silly 😩 pic.twitter.com/a0fQagwi4q

— Jessica Hunt (@JessHunt2) February 5, 2017