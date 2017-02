FOTO: Celine Reymond es duramente criticada en “Maldita Moda” por su desastroso look

En el último capítulo del estelar de Chilevisión, Maldita Moda, se analizó los looks de los invitados a diversos eventos de Santiago.

Juan Pablo Queraltó fue escogido como el mejor vestido de la semana, mientras que la protagonista de Te doy la vida, Celine Reymond, como la peor vestida.

La actriz llegó a los premios Caleuche vistiendo un enterito de color plateado, diseñado por Sebastián del Real.

La actriz fue duramente criticada por el panel. Francisca Merino aseguró que su pelo se veía sucio, ni siquiera mal peinado. En tanto, Jordi Castell entregó sus argumentos para elegirla como su peor vestida. “Paradójico que una de las caras más lindas de este país quiera ser la próxima candidata a los teletubbies o directamente esté dirigiendo una campaña contra el shampoo”.

Además agregó: “Es inadmisible que una mujer tan buenamoza, tan elegante, tan distinguida, parezca definitivamente haciéndole campaña a no bañarse, no lavarse el pelo, verse mal, teniendo uno de los cuerpos y una de las figuras más envidiables de este país, poniéndose un traje que aparentemente es de un diseñador, sin embargo no lo sabe llevar, no lo quiere llevar, no quiere verse bien, no quiere que se le vea linda la boca con el color que se pintaba su abuela”. finalizó el fotógrafo dentro se sus 45 segundos.