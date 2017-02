El duro mensaje que envió Khloe Kardashian a quienes la critican por su peso

Las hermanas Kardashian han impuesto una moda bastante particular: voluptuosidad, pero una pequeña cintura. Y es a Khloe Kardashian a quien más le “ha costado” tener este prototipo de cuerpo debido al sobrepeso por el que ha tenido que luchar durante muchos años.

Es por eso que Khloe decidió llevar una rutina de ejercicios y dieta que la tiene luciendo un cuerpo espectacular…

Pero esto no ha sido fácil, ya que hay muchos usuarios en internet quienes la critican debido a que sus consejos para bajar de peso no están al alcance de todos.

Es por eso que decidió responder a quienes la tratan mal en redes sociales y les envió el siguiente mensaje: “Lo que me molesta de la gente es que estoy subiendo mis ejercicios GRATIS al Snap, así que, ¿qué? No entiendo por qué rayos se siguen quejando y diciendo que si tuvieran un entrenador o un gimnasio como yo también lograrían verse así. Bueno, yo no tengo un gimnasio, hacemos todo afuera y les estoy mostrando cómo se hacen los ejercicios así que no necesitan un entrenador. Estoy usando todo lo que, seguramente, ustedes también tienen en casa ¡Improvisen!, ¿qué tanto?”.

Muchos seguidores de Khloe asocian su nueva figura al dinero y es por eso que ella decidió responderles.

“Si solo se quejan por quemar calorías, deberían ser más sanos, idiotas. De todas formas, para los que aprecian mis videos, que Dios los bendiga”.

¿Qué te parece?