Teatro a beneficio: Obra “La Metamorfosis” en Centro Arte Alameda

La compañía EscenaFísica Cuerpo de Creación Escénica realizará este martes 7 de febrero a las 21:30 horas una función única de la obra “La Metamorfosis”, versión inspirada en la vida y obra de Franz Kafka. La función se realizará se realizará a beneficio.

Horario: 21:30 horas

Adhesión: $5.000

Reseña:

“LA METAMORFOSIS” a 100 años del despertar perturbador del personaje creado por Franz Kafka, es llevado al teatro por EscenaFísica en una versión inspirada en la vida y obra de este autor checo.

Una mañana Gregorio Samsa se despertó luego de una pesadilla sufriendo un cambio que le hace ver y comportar como el insecto que desde niño le han hecho sentir su padre, profesores, compañeros, jefes, colegas y el sistema económico, laboral, religioso y social en el que ha crecido, en medio del automatismo de una rutina mental y física, perdiendo u olvidando su naturaleza y humanidad, la cual irá agudizándose progresivamente en el transcurso de la obra, hasta enfrentar una decisión final luego de haber somatizado el insecto que los otros ven en él.

Esta versión dialoga con lenguajes escénicos que tiene su raíz en el arte corporal creado por Etienne Decroux (1898-1991) incorporando el lenguaje corpóreo vocal en comunión con la música y universo sonoro, junto a la iluminación y proyección audiovisual que aportan a la narración sutiles metáforas que se complementan con el vestuario y tratamiento textil aplicado a la arquitectura de una escenografía minimalista.

Ficha artística:

Música y Universo Sonoro: Jorge Martínez Flores

Iluminación: Guillermo Ganga Martínez

Vestuario: Katherine Ramos Bórquez

Escenografía: Ricardo Gaete – Asesoría Guillermo Ganga

Realización Escenográfica: Sergio Miranda – Dante Sena

Audiovisuales: Joaquín Riquelme Pérez

Gráfica: Katherine Ramos Bórquez

Imagen Obra Técnica Mixta: Ricardo Gaete

Producción: EscenaFísica

RESEÑA

“LA METAMORFOSIS” a 100 años del despertar perturbador del personaje creado por Franz Kafka, es llevado al teatro por EscenaFísica en una versión inspirada en la vida y obra de este autor checo.

Una mañana Gregorio Samsa se despertó luego de una pesadilla sufriendo un cambio que le hace ver y comportar como el insecto que desde niño le han hecho sentir su padre, profesores, compañeros, jefes, colegas y el sistema económico, laboral, religioso y social en el que ha crecido, en medio del automatismo de una rutina mental y física, perdiendo u olvidando su naturaleza y humanidad, la cual irá agudizándose progresivamente en el transcurso de la obra, hasta enfrentar una decisión final luego de haber somatizado el insecto que los otros ven en él.

Esta versión dialoga con lenguajes escénicos que tiene su raíz en el arte corporal creado por Etienne Decroux (1898-1991) incorporando el lenguaje corpóreo vocal en comunión con la música y universo sonoro, junto a la iluminación y proyección audiovisual que aportan a la narración sutiles metáforas que se complementan con el vestuario y tratamiento textil aplicado a la arquitectura de una escenografía minimalista.

COMPAÑÍA

EscenaFísica Cuerpo de Creación Escénica, es la compañía fundada en Inglaterra el año 2007 por su director Ricardo Gaete. A su regreso a Chile en 2010 Gaete proyecta el trabajo iniciado en Londres, formando un equipo de creación que incluye experimentados profesionales de la realización escénica chilena, junto a miembros del equipo docente de la escuela, incluyendo a estudiantes destacados que cursan la formación profesional en EscenaFísica Escuela Internacional de Mimodrama Contemporáneo & Teatro Corporal. La Escuela y la Compañía generan una simbiosis en la cual se forman los profesionales capacitados para ejecutar y crear este “otro arte escénico”.

El trabajo iniciado a nivel nacional ha llevado a EscenaFísica a presentar sus obras en festivales, proyectos de colaboración y residencias de creación internacionales en países como Inglaterra, Argentina, Perú, Brasil, Puerto Rico y España.

Entre creaciones y obras estrenadas figuran: 2003 “TOPOMORFOSIS” C.C Montecarmelo Santiago de Chile, 2006 “OEDIPUS” Conway Hall Theatre y “Dalí Universo Surreal”, County Hall Gallery, Londres Inglaterra, 2008 “MUTATION” Interchange Studios, Londres Inglaterra, 2011 Estreno en Buenos Aires de “ISLATERRA” temporada en 2012 Teatro Alcalá Santiago Chile, 2013 “NO+” Dramaturgia Raúl Osorio Dirección Ricardo Gaete, Teatro Nacional Chileno, Santiago Chile y en 2015 “MIENTRAS TANTO” Dramaturgia Fernando Cuadra Dirección Ricardo Gaete, Teatro Nacional Chileno Santiago Chile.

En 2016 EscenaFísica estrena “LA METAMORFOSIS” Inspirada en la vida y obra de Franz Kafka, Dramaturgia de Fernando Cuadra, adaptación, dirección y Actuación de Ricardo Gaete. Estreno en C.C Matucana 100, Santiago Chile.

DIRECCIÓN Y PUESTA EN ESCENA

Cada creación es un viaje que nos posibilita el transitar los terrenos conocidos o adentrarnos en aquellos que nos hacen explorar, escarbar y respirar nuevos aires que oxigenan nuestro único tiempo real, el presente…

Como Director e Intérprete he y hemos enfrentado un proceso Kafkiano junto a todo el equipo que plasma esta “Metamorfosis” corpóreo-vocal sustentada en el arte en que me he formado desde las raíces del Mimo Corporal creado por el artista francés Etienne Decroux (1898-1991) hasta la última exploración antes de estrenar esta creación frente al público.

Al ser director e intérprete en una obra surge para muchos una pregunta: ¿Cómo puedes verte para dirigirte y actuar a la vez? Mi respuesta comienza siempre con esta premisa: “El Unipersonal no existe”, las artes escénicas son siempre colectivas en su concreción frente a público, reconociendo la soledad en la cual entro o entramos para luego colaborar con los otros creadores que conforman el equipo que dará tridimensionalidad, sonoridad, musicalidad, luminosidad, texturas textiles y músculo articulares que generan esa irrepetible sinergia.

Antes de ir incorporando a cada uno de los órganos de este cuerpo o cada miembro del equipo, me visualizo en acción sobre la escena y exploro corporizando esa visión o visiones que me orientan sin certezas para ir buceando y navegando, trazando el mapa o la dramaturgia de autor, como fue el caso de “La Metamorfosis”, donde el texto del dramaturgo chileno Fernando Cuadra, fue una segunda brújula luego de preparar material de acciones corporales un año antes de recibir su versión de la novela de Kafka, realizando luego una adaptación y versión de esta junto al director chileno Raúl Osorio, escribiendo la dramaturgia escénica para finalmente componer la puesta en escena.

FICHA ARTISTICA

Dramaturgia: Fernando Cuadra.

Adaptación: Ricardo Gaete.

Dramaturgia Escénica: Osorio y Gaete.

Dirección y Actuación: Ricardo Gaete Gaete

Música y Universo Sonoro: Jorge Martínez Flores

Iluminación: Guillermo Ganga Martínez

Vestuario: Katherine Ramos Bórquez

Escenografía: Ricardo Gaete – Asesoría Guillermo Ganga

Realización Escenográfica: Sergio Miranda – Dante Sena

Audiovisuales: Joaquín Riquelme Pérez

Gráfica & Fotografía: Katherine Ramos Bórquez

Imagen Obra Técnica Mixta: Ricardo Gaete

Producción: Ricardo Gaete, EscenaFísica Cuerpo de Creación

FICHA TÉCNICA

Duración: 50 minutos

Genero: Teatro Corporal

Idioma: Castellano / Versión en Inglés

Público: Desde 12 años

Espacio: Cerrado.

Tipo de Espacio: Italiano. Cámara negra, 2 patas o piernas.

Medidas Espacio: Ancho: 5 mts – Alto: 4 mts – Fondo: 6 mts

Tipo de Suelo: Linóleo

Tiempo requerido previo a la función (montaje y preparación de actores): 5 horas

Tiempo de desmontaje: 2 horas

Iluminación: 4 elipsoidales, 13 par 64 nsp, 2 par 64 vnsp, 1 par 36 (pin) + 1 Data Proyector con entrada de cable VGA conexión a cabina. Se adjunta plano de luces.

Sonido: Mesa de sonido con 2 canales mono o 1 canal estereo para conectar PC con parlante acorde a la sala.

Escenografía: Peso 30 k. Estructura desarmable. 1,50 mts x 1,30 mts x 0,50 mts.

Equipo Humano: 4 personas.