¿Se parece?: Descubren al Bulbasaur de la vida real, pero no es como todos esperaban

Bulbasaurus Phyloxyron es el nombre científico de este animal que hace poco descubrieron los científicos… y no se trata del Pokemon.

260 millones de años atrás, una especie de reptiles mamíferos llamada dicinodontes vivía en la Tierra.

Existieron antes de los dinosaurios y según los científicos tienen mucha más relación con la especie humana que otros de su especie. Y el último de estos reptiles mamíferos que fue descubierto fue el Bulbasaurus Phyloxyron, la cual describen como una especie con colmillos grandes.

Para muchos, su parecido con el Pokemon Bulbasaur es extraordinario, pero los científicos advierten que el nombre no se debe al personaje, sino más bien a su nariz en forma de bulbo.

Este es:

Meet Bulbasaurus, a new dicynodont from the Late Permian of South Africa: https://t.co/gMgHL9ins5

(art by the inimitable @hairymuse) pic.twitter.com/QVaPLMzzYy

— Christian Kammerer (@Synapsida) January 31, 2017