Kristen Stewart le dedicó irónico monólogo a Donald Trump: “Amigo, soy tan gay”

Kristen Stewart apareció en el programa Saturday Night Live y causó gran revuelo, no sólo por ser la anfitriona, sino que por las palabras que le dedicó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Es así, como la actriz de 26 años comenzó diciendo: “Donald, si no te caía bien en el pasado, probablemente tampoco te caeré bien ahora porque además de ser la anfitriona de Satudar Night Live, amigo, soy tan gay“.

Stewart partió con estas irónicas palabras debido a que hace un tiempo, Trump escribió en su cuenta de Twitter palabras en “apoyo” al ex novio de la chica, Robert Pattinson y acusándola a ella de infiel.

“Estoy un poco nerviosa de estar aquí porque sé que el presidente probablemente me esté viendo, y no creo que yo le caiga muy bien”. Luego continuó: “Hace unos años tenía un novio, Rob. Él y yo rompimos y luego volvimos, y por algún motivo eso hizo a Donald Trump volverse loco. Esto es lo que tuiteó y es verdad”, mostrando el “tuit” que decía: “Robert Pattinson no debería volver con Kristen Stewart. Ella lo engañó como a un perro y lo seguirá haciendo. Él se puede encontrar a alguien mejor”.

La actriz continuó diciendo que Donald Trump suele hablar de ella, leyendo otro mensaje del presidente: “Todo el mundo sabe que tengo razón, que Robert Pattinson debería dejar a Kristen Stewart. En un par de años él me lo agradecerá. Sé más inteligente, Robert”.

Everyone knows I am right that Robert Pattinson should dump Kristen Stewart. In a couple of years, he will thank me. Be smart, Robert.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2012