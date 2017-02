La nueva idea de WhatsApp: Ahora podrás retractarte en caso de haber enviado un mensaje ebrio

Muchas son las personas que estando con unas copas extra en el cuerpo deciden hacer estupideces, y la más común entre la gente es llamar o enviar mensajes a la persona que te gusta o a tu ex.

¿A quién no le ha pasado que despierta al otro día, ve su celular y se arrepiente de haber enviado mensajes? Bueno, WhatsApp encontró la solución a este problema.

Esta característica fue vista en el Twitter de @WABetaInfo, quienes son los encargados de probar nuevas características para la aplicación en distintas plataformas.

Sólo que tiene varios “pero”, el primero es que si el mensaje ya fue visto por la otra persona, no hay nada que hacer… Y si logras borrarlo, la persona tendrá una notificación que dirá “El usuario ha eliminado el mensaje”, pero quién sabe, para muchos es mejor eso que tener haber enviado el mensaje en sí…

SNEAK PEEK #1:

WhatsApp beta for iOS 2.17.1.869: it is possible to revoke messages! pic.twitter.com/Ncj22txxcG

— WABetaInfo (@WABetaInfo) December 14, 2016