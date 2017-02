25 películas con sexo no simulado

1. In the Realm of the Senses (1976)

Dirigida por: Nagisa Oshima

Basada en la historia real de Sada Abe, una mujer japonesa que asfixiaba eróticamente a su amante y luego le cortó su pene y lo conservó en su bolso. “El imperio de los sentidos” es tan explícita como se esperaría dado el tema en cuestión. El sexo es real; el asesinato y la mutilación genital, claramente, no lo es.

2. A Real Young Girl (1976)

Dirigida por: Catherine Breillat

El tema que trata A Real Young Girl es complicado. La película se centra en la exploración sexual de Alice de 14 años, (Charlotte Alexandra). Todas las escenas explícitas fueron filmadas con actores mayores de edad, pero no deja de ser impactante.

3. Calígula (1979)

Dirigida por: Tinto Brass

Calígula es una película realmente explícita. El fundador de Penthouse Bob Guccione, quien financió la película, añadió escenas explícitas que son efectivamente pornográficas. Se cuenta que les dieron alcohol a los actores durante la escena para que se desinhibieran totalmente.

4. Cruising (1980)

Dirigida por: William Friedkin

La ampliamente incomprendida Cruising recibió protestas por ser homofóbica, pero este thriller, en el cual Al Pacino interpreta a un policía encubierto para encontrar a un asesino, es mucho más complicado que eso. Las escenas de asesinato están editadas con grabaciones reales de sexo gay, lo que definitivamente invita al análisis, pero no a la desestimación.

5. The idiots (1998)

Dirigida por: Lars von Trier

Lars von Trier aparece varias veces en esta lista, y por buenas razones. En The idiots, un grupo de adultos anti-burguesía pierden sus inhibiciones adoptando a su “idiota interno”. Eso significa mucha desnudez y la orgía ocasional. La mayoría de ello es simulado, pero hay al menos una escena donde ocurre sexo real.

6. Romance (1999)

Dirigida por: Catherine Breillat

Más de dos décadas despúes de A Real Young Girl, Catherine Breillat mostró su continua disposición a explorar abiertamente la sexualidad. Romance, que sigue a Marie (Caroline Ducey) en su búsqueda de satisfacción sexual fuera de su novio, a menudo recibe el crédito por preparar el camino para más sexo no simulado en películas de arte.

7. Pola X (1999)

Dirigida por: Leos Carax

Para la mayor parte de las escenas explícitas en Pola X supuestamente se usaron dobles de cuerpo, así que no está claro qué tanto del sexo no simulado es realmente Guillaume Depardieu y Yekaterina Golubeva, quiénes interpretan a los hermanos perdidos y amantes Pierre e Isabelle, en esta adaptación libre de la novela de Herman Melville.

8. Baise-moi (2000)

Dirigida por: Virginie Despentes y Coralie Trinh Thi

El título Baise-moi ha sido traducido como Bésame, Fuck Me, y Viólame, así que tal vez funcione mejor con el francés ambiguo. Este thriller de violación y venganza está lleno de sexo no simulado, aunque la violencia gráfica, naturalmente, no es real. Sin embargo, la película sigue siendo controvertida desde su lanzamiento.

9. O Fantasma (2000)

Dirigida por: João Pedro Rodrigues

El filme portugués O Fantasma, que se traduce como El fantasma, pero no tiene el mismo peso de ese modo, sigue a Sergio (Ricardo Meneses) mientras vaga por la ciudad de Lisboa. Los macizos actores portugueses podrían tentarte a verla como porno, pero si buscas eso, es posible que termines decepcionado.

10. Intimacy (2001)

Dirigida por: Patrice Chéreau

Es como El último tango en París, pero un poco más sólida. Jay (Mark Rylance) y Claire (Kerry Fox) son dos extraños que participan semanalmente en sexo anónimo, desarrollando lentamente un apego emocional mutuo. A diferencia de El último tango en París, todo el sexo es real.

11. Ken Park (2002)

Dirigida por: Larry Clark y Ed Lachman

Las perturbadoras historias interconectadas de Ken Park son altamente sexuales, la mayoría de ellas involucra a adolescentes. Desde luego, los actores eran mayores de 18, y la mayoría del sexo es simulado (pero realista), a excepción de la masturbación no simulada. Lo cual, sí, definitivamente cuenta.

12. The Brown Bunny (2003)

Dirigida por: Vincent Gallo

Se necesita de un tipo de autor especial para escribir, dirigir y protagonizar una película que lo incluye a él recibiendo sexo oral no simulado hasta el final en pantalla. Pero Vincent Gallo lo hizo en The Brown Bunny, con Chloe Sevigny realizando el acto.

13. 9 Songs (2004)

Dirigida por: Michael Winterbottom

El filme 9 Songs incluye escenas reales de interpretaciones reales de bandas como Franz Ferdinand, The Dandy Warhols, y Black Rebel Motorcycle Club — pero desde luego, la mayoría de la atención se centra en el constante sexo no simulado entre Kieran O’Brien y Margo Stilley.

14. Anatomy of Hell (2004)

Dirigida por: Catherine Breillat

Otra película de Catherine Breillat, otra interpretación no pornográfica (pero también, ya saben, totalmente pornográfica) del actor porno italiano Rocco Siffredi. Anatomy of Hell no solo es explícita, sino increíblemente perturbadora, con elementos visuales que descubren el lado más oscuro de la sexualidad.

15. The Raspberry Reich (2004)

Dirigida por: Bruce LaBruce

Las películas de Bruce LaBruce son un gusto adquirido. Después de que adquieres el gusto por ellas, son extremadamente sensacionales. The Raspberry Reich es una sátira comiquísima de lo que LaBruce llama “chic terrorista” que mira a la homosexualidad como un acto radical. También hay un montón de sexo no simulado, y una versión porno que incluye aún más.

16. Lie with Me (2005)

Dirigida por: Clément Virgo

Lie with Me es notable en parte porque los dos estelares, Eric Balfour y Lauren Lee Smith, son bastante conocidos, particularmente Balfour, y participan en sexo no simulado. Por otro lado, otra vez toma del modelo de El último tango en París, pero con un estilo distintivamente canadiense. (Está ambientada y filmada en Toronto).

17. 8mm 2 (2005)

Dirigida por: J. S. Cardone

Lo más extraño acerca de 8mm 2 es que no tiene nada que ver con la película 8 mm. Originalmente tenía el título de The Velvet Side of Hell y luego fue etiquetada como una secuela, aunque no lo era. Sin embargo, sí muestra mucho sexo no simulado al igual que escenas porno reales intercaladas.

18. Shortbus (2006)

Dirigida por: John Cameron Mitchell

Shortbus es quizás la película más conocida por su sexo no simulado. También es una de las mejores. Es sexualmente explícita, sí, pero también es cálida, divertida e introspectiva. Desde luego, está en deuda con filmes anteriores con sexo no simulado. El huevo vibrador que Sofia (Sook-Yin Lee) usa tiene su origen en El imperio de los sentidos.

19. Otto; or, Up with Dead People (2008)

Dirigida por: Bruce LaBruce

Otto es un zombi. O tal vez no. Definitivamente tiene apetito por… algo. Este es otro filme de Bruce LaBruce, así que desde luego es artístico, extraño y altamente erótico. Mucho del sexo es real, aunque la gran cantidad de sangre no lo es. Pero de nuevo, no está claro qué tanto del gore es producto solo de la mente retorcidad de Otto.

20. Antichrist (2009)

Dirigida por: Lars von Trier

En el prólogo de Antichrist, una pareja tiene sexo en la ducha (no simulado, naturalmente) cuando su joven hijo cae y muere desde una ventana. Como el hombre y la mujer sin nombre, Willem Dafoe y Charlotte Gainsbourg usaron dobles de cuerpo para las escenas explícitas.

21. Stranger by the Lake (2013)

Dirigida por: Alain Guiraudie

El vínculo entre sexo gay y violencia no es nada nuevo — ver Cruising, pero también Rope de Alfred Hitchcock y un sinfín más. Stranger by the Lake, es una versión más moderna del concepto con un asesinato que ocurre en un lago nudista para gays y sitio popular para paseos. La forma masculina desnuda es mostrada constantemente.

22. Wetlands (2013)

Dirigida por: David Wnendt

Wetlands es una película repulsiva. Eso no es un juicio: Es solo un hecho objetivo. Helen (Carla Juri) es tan anti-higiene que se excita con asientos para retrete usados. La mayoría del sexo en la película es simulado, aunque hay un momento memorable en el que un grupo de hombres se masturban con pizza, el cual es real y muy gracioso.

23. Nymphomaniac (2014)

Dirigida por: Lars von Trier

¿Nymphomaniac merece ser incluída en esta lista? Tal vez no. Ha habido mucho debate sobre el sexo en la película, el cual fue creado añadiendo digitalmente genitales de actores porno a los cuerpos de los actores. Así que en realidad es real y simulado al mismo tiempo. Pero también es Lars von Trier, lo que quiere decir que lo permitiremos.

24. Pasolini (2014)

Dirigida por: Abel Ferrara

El notable cineasta y poeta italiano Pier Paolo Pasolini es tema central en esta película biográfica que no esconde nada de su vida sexual. Hay más que eso, desde luego, pero para fines de esta lista, es notable por el sexo no simulado, una reseña observó la incomodidad que el hombre sentado junto a ella sintió cuando fue confrontado por el “miembro viril erecto”.

25. Love (2015)

Dirigida por: Gaspar Noé

Love tiene una trama, pero eso es secundario al sexo: La historia de amor de Gaspar Noé es incansablemente gráfica, impactantemente explícita, y sí, filmada en glorioso 3D. Llámalo porno si quieres, pero no neguemos la innovación de ver la eyaculación volar hacia tu cara desde la seguridad de un asiento de cine.

