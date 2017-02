La violenta escena de celos de Angie Jibaja en “Doble Tentación”

Hace algunas semanas que comenzó el nuevo reality de Mega, Doble Tentación y sin duda la relación más problemática y tormentosa dentro del encierro es la de Angie Jibaja y Felipe Lasso, ya que la presencia de la ecuatoriana Ámbar Montenegro, ha generado varios conflictos.

En el último capítulo del programa, Angie protagonizó una descontrolada escena de celos, que la llevó a las lágrimas e incluso los golpes.

Todo comenzó cuando Angie se enteró que Felipe había dormido con Ámbar, y ella supuestamente lo había abrazado. “¡No!, yo estaba durmiendo y estaba para un lado, en ningún momento yo me di cuenta que me puso el trasero, yo estaba durmiendo de espalda”, dijo Felipe.

Sin embargo, la actriz no lo pensó dos veces y fue a encarar a Ámbar, diciéndole que “cuando duermas, tienes que tener más cuidado, nada de ponerle el trasero, porque me pasas de vuelta… y no me interesa lo que me digas”.

Fue tanto el enojo de la actriz que comenzó a golpear las paredes para liberar su furia. Sus amigas Fernanda Figueroa y Oriana Marzoli intentaron calmarla, pero ella seguía.

“¡Me quiero ir!”, gritaba entre lágrimas, mientras que Fernanda le advertía que podía lastimarse si seguía golpeando la pared.

Algunos minutos después Felipe se acercó a conversar con Angie y la discusión continuó: “Me voy a ir, estoy loca, estoy mal… Me contaron que te estaba poniendo el trasero y se veían durmiendo ‘cucharita’”.

Además, agregó; “Duermes con tremendo mujerón y me vas a decir que no sientes nada… yo me voy, te juro que no aguanto más, no soporto a esa mujer cerca de tí”, agregó.