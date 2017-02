Esta fue la respuesta de Cathy Barriga a Francisco Melo tras denuncia a CNTV

Sigue en pie la polémica por los dichos en la teleserie “Sres. Papis” que denostaban la elección como alcaldesa de la ex chica Mekano, Cathy Barriga, lo que la llevó a presentar una denuncia ante CNTV.

Cathy se presentó en “La Mañana de Chilevisión“, donde conversó con Francisco Melo, actor quien tuvo la tarea de entregar el controvertido diálogo en la teleserie y quien expresó sus disculpas a la edil.

Ante esto Cathy Barriga declaró:

“Yo acepto las disculpas. Todas las personas podemos cometer errores y, aunque siento que la respuesta no es muy buena, me está pidiendo disculpas y eso es muy válido. Él es un medio. Yo con la denuncia al CNTV quiero saber el motivo. Una teleserie pasa por distintos procesos, tiene un libretista, una puesta en escena (…) entonces haber pasado por todos esos procesos y que ninguna persona haya puesto alto a esto, lo encuentro lamentable”.

“Estoy molesta y estoy en contra de todo este tipo de situaciones que ataquen a especialmente a mujeres, yo soy mujer y en mi caso me siento denostada y tengo el derecho a hacerlo público y a denunciarlo. Yo no soy personaje de esa teleserie. No soy ficción, soy una realidad”

Recordemos que la polémica escena mostraba a los personajes interpretados por Francisco Melo y Diego Muñoz, donde Melo señalaba:

“Si Lavín fue capaz de poner a Cathy Barriga como alcaldesa de Maipú, vos podís poner perfectamente a tu sobrino (un niño de 9 años) de calculista, típico de la derecha”