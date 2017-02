Una joven que sufrió anorexia muestra su recuperación foto a foto

Connie Inglis, una joven que sufrió de anorexia, logró superarla a base de esfuerzo y sacrificio. En Instagram la adolescente británica comparte día a día cómo va evolucionando su cuerpo gracias a la rehabilitación.

“Se puede, se puede volver a ser feliz”, comentó Inglis en su cuenta de Instagram. Y agregó: “Primero quiero que sepan que este no es un post para mostrar lo flaca que estaba o lo bien que me sobrepuse. Es para mostrar, por suerte, que no importa cuán perdido estés en tu propia cabeza, es posible escaparse, ¡es posible volver a ser feliz!”.