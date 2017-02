Maturana: “Médicos chilenos pasan por atención primaria como si fuera una tortura previa a ganar plata en clínicas”

La mañana de este martes, el presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), Esteban Maturana, se reunió con el ministro de Salud (s), Jaime Burrows, para manifestar su preocupación por el futuro que correrá la salud pública luego de los resultados del Examen Médico Nacional (Eunacom).

Ocurre que el próximo 14 de febrero, los médicos que reprobaron la prueba deberán abandonar sus puestos de trabajo. El ejemplo más dramático de este nuevo escenario es lo que ocurrirá en Chiloé, en donde más de la mitad de los 50 facultativos que se desempeñan allí deberán dejar de servir luego de que 26 de ellos no aprobaran el Eunacom.

“Esto puede generar una situación muy compleja respecto de la capacidad asistencial”, señaló Maturana, quien ejemplificó que en la comuna de Maullín, en la Región de Los Lagos, hay 7 mil personas que dependen de la atención del consultorio, donde dos de ellos reprobaron el examen. “¿Vamos a dejar a 7 mil personas sin atención médica a pesar de que han brindado un excelente servicio sin ninguna queja de parte de la comunidad, sin ninguna negligencia?… No corresponde”, apuntó el dirigente.

En ese sentido, Maturana agregó que solicitaron al Ministerio entregar una orientación a los seremi de Salud para que, haciendo uso de sus facultades, “prorroguen el ejercicio de estos profesionales por el período que sea necesario hasta que logren rendir el Eunacom u otra prueba que se demuestre como razonable”. Una demanda que, de acuerdo a lo informado por Jaime Burrows a la Confusam, ya se ha comenzado a realizar en algunas comunas, además de elaborar una circular en la cual se garantizaría que los profesionales puedan seguir trabajando. “No se puede dejar una comuna sin atención médica”, indicó el dirigente.

“Los médicos se forman para el mercado y no para atender a la gente”

Esteban Maturana aprovechó la instancia para insistir en los cuestionamientos que pesan sobre el Eunacom como examen para validad las capacidades de los médicos formados en el extranjero para trabajar en la salud pública chilena. “El instrumento no es idóneo. Está diseñado por universidades chilenas para profesionales chilenos recién egresados. Claramente no es uno que nos permita verificar y certificar que el profesional que viene a ejercer la función médica en el país sea idóneo para el ejercicio de la profesión”, declaró.

Respecto a esto último argumentó que los médicos formados fuera del país han demostrado en la práctica sus capacidades. “Muchos de ellos han trabajado 2, 3, 4, 5 años, y no tenemos ningún antecedente de ninguna negligencia y son, en general, muy bien valorados por la comunidad”, aseguró.

Junto con ello relevó que éstos profesionales “vienen a trabajar en la atención primaria”, cuestionando a partir de eso la actitud adoptada por algunos formados en nuestro país. “Los médicos chilenos habitualmente pasan por la atención primaria como si fuera una especie de tortura previa a poderse formar como profesionales para ir a ganar mucha plata a las clínicas, porque en Chile el servicio ya no es la lógica”, apuntó, y agregó: “Los médicos se forman para el mercado y no para atender a la gente”.

Maturana profundizó en este punto e ironizó: “Tenemos ejemplos de médicos en Chile que han rendido exámenes de Eunacom de maravilla, pero le operaron la cadera sana a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia; y siendo chileno, formado en una universidad chilena”.

Por último, el dirigente advirtió que Chile pose una atención primaria que atiende al 80% de la población, al tiempo que tiene un déficit de un tercio de los profesionales que se requieren. “¿Y por qué? Porque los médicos chilenos no quieren ir a trabajar allá. Entonces, la peor estupidez que podemos hacer es que a quienes quieran ir a trabajar no los dejemos porque no han rendido un examen que, además, ha sido extremadamente cuestionado”, indicó.

Daniel Labbé Yáñez