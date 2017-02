That 70′s Show: El antes y después de sus protagonistas (+Fotos)

¿Recuerdas esa época dorada de los 70? Seguramente no habías nacido, pero la mayoría de nosotros se hizo una idea de ella gracias a That 70′s Show. Como lo podíamos ver aquí, parecía que todo consistía en jugar basquetball en el garaje y en fumar marihuana con tus amigos en el sótano de tu casa.

Esta exitosa serie de la cadena FOX se emitió por primera vez el 23 de agosto de 1998, alcanzó las ocho temporadas y esta última concluyó en mayo del 2006. A través de ella conocimos la vida de un grupo de adolescentes de aquel tiempo, su moda, su música y su día a día.

Este 7 de febrero, Ashton Kutcher, quien interpretaba a Michael Kelso, cumple 39 años de edad, y para celebrarlo hicimos una galería de los protagonistas de esta serie, para ver cómo han cambiado a casi 20 años y decirte qué hicieron después de que este show dejó de transmitirse. ¡Aquí los tienes!

Ashton Kutcher (Michael Kelso)



Interpretaba a un chico estúpido y superficial, con algunos chispazos de madurez. Se casó y se divorció de Demi Moore; ha protagonizado varias comedias románticas, reemplazó a Charlie Sheen en “Two and a Half Men” y dio vida a Steve Jobs en una cinta biográfica. ¡Ah! Se casó con Mila Kunis.

Mila Kunis (Jackie Burkhart)



Jackie era la chica “cuica”, egoísta e insensible del grupo y luego de darle vida, Mila participó en cintas como “Max Payne”, “Friends with Benefits” y “Black Swan”. Ésta última fue aclamada por la crítica y le trajo grandes reconocimientos. Tiene dos hijos con Ashton: Isabelle y Dimitri.

Topher Grace (Eric Forman)



En la serie, tenía una madre menopáusica, una hermana promiscua y su padre era veterano de guerra. Tras la serie, Thoper participó en cintas como “Interstellar”, “Predators” y “Valentine´s Day”. Además se convirtió en Venom en “Spider-Man 3”.

Danny Masterson (Steven Hyde)



Interpretaba al rebelde del grupo y se la pasaba sospechando del Gobierno. Es DJ y adepto a la cienciología, pero tras la serie participó en cine y otros programas como “Royal Pains”, “Men at work” y “Kim Possible”.

Laura Preppon (Donna Pinciotti)



Donna era inteligente y feminista, pero muy insegura. Además desconfiaba de su relación con Eric. Luego de la serie, Laura apareció en “How I Met Your Mother” y protagonizó “Are you there, Chelsea?” Después se convirtió en Alex Vause, en la serie “Orange is the New Black”.

Wilmer Valderrama (Fez)



Fez era el chico de intercambio que mantenía su país de origen en un misterio. En la vida real, Wilmer tiene una carrera musical fallida, pero ha aparecido en cine y programas de televisión como “Men at Work”, “The Sopranos”, “Minority Report” y “The Cleveland Show”.

Debra Jo Rupp (Kitty Forman)



Era la madre de Eric, pero desde que la serie terminó, ha participado en películas y proyectos de televisión como “Better with You”, así como en las películas “She Wants Me” y “The Opposite Sex”.

Kurtwood Smith (Red Forman)



Desde el final de That 70′s Show, ha participado de un buen número de programas de televisión. Entre ellos se incluyen “24,” “Medium,” “Neighbors From Hell,” “Chaos” y “Beware the Batman.”

Lisa Robin Kelly (Laurie Forman)



Ella interpretaba a la hermana de Eric, pero sus problemas con el alcohol comenzaron en 2003, tras un aborto natural, y acabaron provocando su salida de la serie. Falleció en el 2013, a los 43 años de edad, tras perder la batalla contra sus adicciones.